8 melhores TVs para comprar e assistir ao mata-mata da Eurocopa

A fase eliminatória da Eurocopa já está chegando e, se você busca uma TV para assistir aos embates em grande estilo, separei uma lista com uma opção de cada marca, para você escolher a que melhor te agrada. Nesta lista, trago modelos de Smart TVs da Samsung, LG, TCL e Philips, para te ajudar na decisão.

Melhores TVs da Samsung para assistir à Eurocopa

Se você é fã do sistema operacional da Samsung — o Tizen — certamente não abre mão dos recursos que a interface traz para o dia-a-dia, como o Samsung TV Plus. O serviço de IPTV da sul-coreana conta com um canal dedicado da CazéTV — detentora de uma parte dos direitos de transmissão da Eurocopa. Então, as televisões da marca se tornam uma boa opção para assistir à competição.

Além de ter acesso ao Samsung TV Plus, as TVs da Samsung também oferecem uma variedade de aplicativos de streaming, incluindo os que permitem assistir jogos do torneio europeu.

1. Samsung Q60D

A Samsung Q60D se destaca como o melhor custo-benefício da marca para o ano de 2024 — para não dizer que é um dos melhores custo-benefícios no geral. Ela tem uma tela QLED com boa qualidade de exibição e um nível de cores excelente para assistir futebol e sentir uma boa sensação de imersão.

A resolução 4K e o suporte para HDR10 também são responsáveis por entregar uma vivacidade de imagem ótima para conteúdos esportivos.

O volume dela não é tão alto, mas o sistema sonoro, no geral, é bom dentro da categoria, oferecendo uma boa equalização e recursos de personalização que permitem deixar o áudio conforme o seu gosto.

Ela é vendida em versões de 50 a 75 polegadas e tem uma faixa de preço em torno de R$ 3.000 a R$ 3.200 para o modelo de 55 polegadas.

2. Samsung S90D

Já se você procura uma TV da Samsung, mas quer uma qualidade de imagem superior — sem se preocupar tanto com o bolso — as TVs OLED da marca, apesar de novas, já contam com uma ótima reputação e a Samsung S90D é uma excelente opção.

O modelo da nova geração é ainda melhor, já que além do alto contraste, típico desse tipo de painel, também conta com uma tela antirreflexo. Assim, você poderá assistir aos jogos da Eurocopa — ou outros conteúdos — sem se preocupar com reflexos de portas ou janelas, algo que incomoda bastante em displays OLED.

A Samsung S90D também conta com resolução 4K, taxa de atualização de 120 Hz e suporte para conteúdos em HDR10+. O único contra é a ausência do Dolby Vision, mas isso não é algo que incomode tanto no dia-a-dia.

A S90D tem preços que giram em torno de R$ 7.700 para o modelo de 55 polegadas, mas está disponível em uma versão maior, de 83 polegadas, caso você queira uma TV gigante.

Melhores TVs da LG para assistir à Eurocopa

A LG também tem um catálogo bem completo de serviços dentro do webOS — seu próprio sistema operacional para Smart TVs. Além de uma interface de fácil navegação e repleta de recursos, ela também permite acesso aos principais serviços de streaming disponíveis no Brasil, incluindo os que possuem acesso a eventos esportivos.

3. LG Nano77

A LG Nano77 é um modelo intermediário da LG e, mesmo não tendo os melhores recursos de imagem, ainda oferece uma ótima experiência de som e exibição. O painel com tecnologia Nanocell e processador α5 AI 4K Gen 6 garante uma ótima definição para assistir aos jogos da Eurocopa.

Além disso, ela traz suporte para conteúdos em HDR10 e só peca um pouco por não ter Dolby Vision e HDR10+ — este último que já está presente em outras televisões em uma faixa de preço parecida com a Nano77.

Um ponto positivo é o sistema sonoro que, com 20 W bem distribuídos, consegue alcançar um nível de volume maior do que os que são vistos em concorrentes e ainda entrega uma sonoridade avançada.

Quanto à faixa de preço, a Nano77 é encontrada por volta de R$ 2.700 a R$ 2.900 para o modelo de 55 polegadas, mas ainda existe uma versão menor, de 50 polegadas, e maiores, que pode chegar a 75 polegadas.

4. LG OLED evo C3

Já se você procura mais qualidade de imagem e quer uma TV com webOS, a LG OLED evo C3 é uma ótima opção para assistir aos jogos da Eurocopa. Ela está disponível em várias versões de tamanhos, de 42 polegadas até 83 polegadas, portanto atende tanto aqueles que querem uma tela gigante para a sala até quem quer um modelo pequeno, para ver os jogos na cozinha ou escritório, por exemplo.

Além do painel OLED que venceu o prêmio de melhor Smart TV de 2023 no Prêmio Canaltech, a C3 conta com tecnologias de ponta para exibição de imagem, como suporte para Dolby Vision, HDR10 e HLG. Ela também conta com upscaling em 4K feito por IA, para levar uma resolução maior para conteúdos que não foram filmados em Ultra HD.

O sistema sonoro não chega a ser tão bom, mas é o melhor dentro dessa categoria. Mesmo que tenha uma configuração de apenas 2.2 canais, ela possui um sistema que utiliza o software para simular uma configuração maior. Assim, a sensação surround, ou seja, de imersão, é muito maior neste modelo.

A LG OLED evo C3 tem preços por volta de R$ 6.000 para o modelo de 55 polegadas, mas há ofertas de R$ 5.500 para o de 50 polegadas ou até R$ 38.000 se você estiver procurando a telona gigante de 83 polegadas.

Melhores TVs da TCL para assistir à Eurocopa

A TCL, apesar de não ter a mesma reputação das duas gigantes sul-coreanas no mercado de televisões, tem se mostrado uma competidora muito competente se o assunto é Smart TVs. Sim, ela não tem um sistema operacional próprio, mas traz o Google TV embarcado. Assim, suas televisões oferecem um catálogo bem vasto de aplicativos e não vão te abandonar na hora de assistir à Eurocopa.

5. TCL C655

A TCL C655 é um modelo recém-lançado e já chegou com recursos bem competentes de som e imagem. Infelizmente, esse modelo ainda não passou aqui pelo Canaltech Eletro, mas ela é sucessora da C645, que agradou bastante por aqui.

Para imagem, ela traz um painel QLED com resolução 4K e a maior vantagem é que a TCL não foi modesta na hora de escolher as tecnologias presentes e ela conta tanto com Dolby Vision quanto HDR10+ e HLG. Assim, a exibição de imagem é ótima nessa TV intermediária da fabricante chinesa.

Ela está disponível em versões de 50 a 98 polegadas, mas se você optar por um modelo de pelo menos 55 polegadas, ela ainda oferece um sistema sonoro bem mais encorpado, com configuração de 2.1 canais e a presença de um subwoofer que deixa os graves bem mais potentes nessa televisão. Isso fica ainda melhor com o suporte para Dolby Atmos, DTS Virtual X e a assinatura de áudio Onkyo.

A TCL C655 tem preços por volta de R$ 2.500 para o modelo de 55 polegadas e pode chegar a R$ 20.000 para a versão de 98 polegadas.

6. TCL C845

A TCL C845 é um modelo para quem já procura algo a mais em uma televisão com Google TV. Ela conta com um painel Mini LED e oferece uma boa qualidade de imagem, com resolução 4K, taxa de atualização de 120 Hz e, é claro, suporte para Dolby Vision e HDR10+.

O grande destaque, porém, vai para o sistema sonoro, que um dos melhores que já tive a oportunidade de testar em uma TV. Ela tem uma configuração de 2.1 canais, mas o alcance é bem maior, graças ao par de alto-falantes de 20W, que gera um volume bem alto e um ótimo equilíbrio de áudio com a assinatura Onkyo.

O ponto negativo é que são apenas duas opções de tamanho: 65 e 75 polegadas. Assim, ela não é uma boa opção para quem procura uma tela menor. Os preços partem de R$ 6.600 para o modelo menor até R$ 7.500 para o maior.

Melhores TVs da Philips para assistir à Eurocopa

Por fim, a Philips também é uma participante interessante no mercado brasileiro e possui o Android TV como sistema operacional. O destaque, porém, é o sistema Ambilight, que está presente nos dois modelos que vou listar, e aumenta a sensação de imersão com as luzes LED traseiras que interagem com o conteúdo em exibição.

7. Philips The One

A Philips The One é o carro chefe da empresa e, mesmo não sendo o modelo com os melhores recursos presentes, é a que oferece o melhor equilíbrio e um ótimo custo-benefício.

Ela está disponível em versões de 55 a 75 polegadas e conta com recursos interessantes de imagem. Além da resolução 4K, a The One é embarcada com as principais tecnologias no mundo das TVs, como a tela LED com resolução 4K, suporte para Dolby Vision, HDR10+, HLG, taxa de atualização de 120 Hz o processador P5 Perfect Picture Engine.

O sistema sonoro também é bastante encorpado e a The One conta com uma potência de 40 W, distribuída entre quatro alto-falantes de 10W cada. Ela ainda conta com Dolby Atmos e reforço de graves também da Dolby, para deixar o som bem encorpado.

A The One tem preços que partem de R$ 3.300 para o modelo de 55 polegadas até R$ 6.700 para a versão com 75 polegadas.

8. Philips The Xtra

Este é um modelo que passou recentemente pelo Canaltech Eletro e chamou bastante atenção pela qualidade de imagem. A Philips The Xtra conta com tela Mini LED e, assim como a The One, não economiza nas tecnologias e possui suporte para reprodução em Dolby Vision, Dolby Atmos, HLG e HDR10+, também com taxa de atualização de 120 Hz.

Ela é uma televisão para quem procura algo a mais e, em vez do Android TV, já é atualizada com o Google TV, a versão mais recente do sistema operacional. Assim, ela tem um catálogo mais recente de aplicações.

A The Xtra possui uma combinação de 2 alto-falantes médio-altos de 10 W e dois tweeters de 10 W cada. Assim, ela possui uma potência total de 40 W e configuração de 2.0 canais. Na prática, é um sistema sonoro bem potente e entrega um volume bem alto para assistir aos jogos da Eurocopa.

A Philips The Xtra tem preços que partem de R$ 3.700 para o modelo de R$ 55 polegadas e pode chegar a R$ 7.500 para a versão de 75 polegadas.