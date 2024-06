Khan Academy e Intel trazem tutor de IA para redes de ensino

A rede de ensino Khan Academy anunciou em parceria com a Intel que está trazendo o primeiro projeto de inteligência artificial em larga escala para o Brasil. Chamado de Khanamigo, o programa é um assistente educacional projetado para professores e alunos, que utiliza as bases de dados GPT4 e GPT4 Turbo para fornecer suporte de ferramentas como transcrição automática de fala para texto.

Disponível inicialmente nos Estados Unidos, o Brasil é o segundo país a receber o piloto, que ainda deve passar por atualizações até se firmar completamente. Um dos principais atrativos é o Speech to Text (STT), uma ferramenta de implementação rápida por meio da fala para facilitar a pesquisa por parte dos usuários.

Segundo a organização, o Khanamigo é o único programa pautado em inteligência artificial alinhado com a BNCC (Base Nacional Curricular Comum), incluindo disciplinas como matemática, ciências e português para o Ensino Fundamental e Médio. De acordo com pesquisas da Khan Academy, sessões de estudos de 30 minutos já são suficientes para obter resultados mais duradouros no aprendizado.

“O Khanamigo usa todo o potencial da IA com fins educacionais, preparando o terreno para o valor agregado dos recursos do AI PC. O Brasil, como primeiro país da América Latina a contar com essa tecnologia inovadora em larga escala, reforça seu papel de liderança para os avanços da inteligência artificial do setor na região. A Intel está contribuindo com esse protagonismo, com foco na democratização de IA”, comenta a vice-presidente da Intel e Diretora Geral para a Intel América Latina, Gisselle Ruiz Lanza.

No momento, tanto a Khan Academy quanto a Intel trabalham para levar 10 mil licenças do Khanamigo para redes públicas de grande porte.