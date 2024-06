Cinebiografia de Mamonas Assassinas chega na Max

A cinebiografia Mamonas Assassinas: O Filme, que conta a história da banda pop que fez sucesso nos anos 1990, chega nesta sexta-feira (28) ao Max. Antes o longa estava disponível apenas para aluguel, e agora pode ser assistido sem custo adicional pelos assinantes da plataforma.

Dirigido por Edson Spinello (Bela, a Feia), o filme estreou nas telonas em 2023 e se tornou o maior lançamento nacional nos cinemas desde o início da pandemia do coronavírus.A trama conta os desafios vividos por Dinho (Ruy Brissac), Bento (Alberto Hinoto), Júlio (Robson Lima), Samuel(Adriano Tunes) e Sérgio (Rhener Freitas) para se tornarem uma banda de sucesso e conquistarem o Brasil.

Cheio de irreverência e abusando de figurinos divertidos, os Mamonas Assassinas misturavam rock, pop, brega e até heavy metal em letras ousadas e polêmicas. Em 1995 eles lançaram o primeiro e único disco assinado com o nome da banda. O álbum vendeu mais de três milhões de cópias, mas o sucesso do grupo foi breve e no ano seguinte, os cinco integrantes morreram em um acidente de avião.

Mamonas Assassinas: O Filme agora pode ser assistido na Max e alugado no Google Play e Apple TV+.