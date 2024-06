Terremoto de magnitude 7,2 atinge cidade no Peru; veja

Foi detectado no Peru, na última quinta-feira (27), um terremoto de magnitude 7 na escala Richter, na costa do departamento de Arequipa, no sul do país. De acordo com o Instituto Geofísico do Peru, oito pessoas ficaram feridas, e não foram reportados danos significativos à infraestrutura.

O epicentro do sismo foi no mar, a 42 km de profundidade, aproximadamente à 0h35 no horário local, ou 2h36 no horário de Brasília. A província mais próxima é Caravelí, a 8 km, que fica a 780 km da capital do país, Lima. As cidades mais próximas são Chala, a 41 km, com 10.000 habitantes, e Yauca, com 2.000 habitantes. Nas regiões costeira e central do Peru, o tremor foi sentido com clareza, incluindo a capital.

Terremoto e alerta de tsunami

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) foi o órgão que determinou a magnitude do terremoto, com 7,2 º na escala Richter. A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha do Peru emitiu, de início, um alerta de tsunami, posteriormente suspenso. Já a USGS descartou a possibilidade de ondas gigantes desde o início.

Alguns vídeos publicados por internautas mostram o momento em que o tremor de terra atinge o país, como é o caso do registro acima, em Chala. À Rádio Programas del Perú, o prefeito da cidade de Yauca, Juan Aranguren, relatou que houve queda de muros e rachaduras na rodovia Pan-Americana.

O chefe do gabinete de governo, Gustavo Adrianzén, buscou tranquilizar a população em comunicado, afirmando que o terremoto já havia passado. O alerta de tsunami, segundo as autoridades, foi meramente preventivo, já que o sismo se deu no mar. Tanto a Defesa Civil quanto o governo do país recorreram aos planos de emergência, monitorando atividade sísmica e avaliando os danos.

O Peru está incluído no Círculo de Fogo do Pacífico, região com grande atividade vulcânica e sísmica, registrando cerca de 100 tremores perceptíveis todos os anos. Essa delimitação geológica abrange desde o leste asiático até a costa pacífica das Américas.

Fonte: IGP/Último Sismo, RPP, USGS