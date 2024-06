JBL lança microfone de lapela sem fio com alcance de 100 metros

A JBL anunciou a chegada do novo microfone de lapela Quantum Stream Wireless ao mercado brasileiro. O produto promete entregar uma experiência leve e confortável para gravações, com captação de áudio em todas as direções.

O microfone funciona sem fio, o que pode ser útil para gravações em ambientes externos e conteúdos em vídeo com uma aparência mais limpa. Seu alcance máximo é de 100 metros, com uma conexão de 2,4 GHz feita por meio de um dongle com padrão USB-C.

Além do protetor de vento opcional, o Quantum Stream Wireless traz suporte para a tecnologia de cancelamento de ruído do ambiente, que usa um algoritmo para reduzir a entrada de sons indesejados como o barulho do vento. Também é possível realizar o ajuste do ganho, e realizar outros ajustes por meio do aplicativo JBL Headphones.

Sua construção conta com um botão de silenciamento para aumentar o controle sobre o que é ou não capturado, e um indicador de LED mostra se o microfone está ligado.

De acordo com os números divulgados pela própria JBL, o microfone tem uma autonomia de seis horas contínuas. Esse tempo pode ser expandido para até 24 horas com o auxílio do estojo de carregamento, que ainda tem um modo de carga rápida para entregar uma hora extra após apenas 15 minutos na tomada.

Preço e disponibilidade

O JBL Quantum Stream Wireless já está disponível para compra no site oficial da empresa no Brasil, pelo preço de R$ 649.