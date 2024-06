Como liberar conteúdo ao vivo no novo Disney+

Com a fusão do Disney+ e do Star+, o serviço de streaming da gigante do entretenimento passa a oferecer o conteúdo ao vivo da ESPN na plataforma, no entanto é possível que nem tudo apareça para você de primeira. Para conferir as partidas de esportes em tempo real, é necessário realizar uma modificação nas configurações do aplicativo — o Canaltech ensina tudo nas linhas a seguir.

Como ver conteúdo ao vivo no Disney+

Todo o conteúdo de esportes ao vivo da ESPN faz parte do pacote mais caro do novo Disney+, que custa até R$ 62,90 por mês. Assim, é só seguir estas instruções para habilitar no app:

Abra o app do Disney+ no celular e faça login; Toque no perfil no canto inferior direito; Selecione “Editar perfis”; Escolha o perfil; Role para baixo até chegar na parte de “Controle Parental”; Habilite a opção “Ao vivo e sem classificação”; Toque no botão “Pronto” no canto superior direito.





Vale destacar que ao ativar o recurso, produções para maiores de 18 anos podem ser assistidas pelo perfil selecionado.

O que tem no novo Disney+?

A nova versão do Disney+ entrou oficialmente em vigor no dia 26 de junho e unificou os serviços Star+ e ESPN em um único aplicativo, disponível para celulares, tablets, consoles de videogames, smart TVs e computadores.

A plataforma da casa de Mickey Mouse tem muito conteúdo variado — confira alguns exemplos abaixo:

Star Wars

Os Simpsons

Family Guy

O Urso

Only Murders in the Building

National Geographic

Pixar

ESPN

Mickey Mouse e sua turma

Também é importante lembrar que os assinantes do serviço Meli+ do Mercado Livre ainda têm acesso ao Disney+, mas com um plano diferente do anterior — saiba qual é.