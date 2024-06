Menor celular 5G do mundo cabe na palma da mão e será lançado em breve

A Unihertz, marca conhecida por apresentar celulares com formatos peculiares, mostrou pela primeira vez o menor celular 5G do mundo. Trata-se do Jelly Max, que ganhou seus primeiros teasers e deve ter vendas iniciadas em breve.

Nas imagens compartilhadas pela empresa, o aparelho aparece acima de um teclado convencional, indicando que seu tamanho deve ficar entre 4 e 5 polegadas. Na prática, isso significa que ele provavelmente caberá na palma da mão.

Mesmo que seja bem menor em comparação com os smartphones tradicionais, o Jelly Max ainda é maior que outros modelos já anunciados pela Unihertz.

O Jelly Star, por exemplo, foi lançado em 2023 com tela de apenas 3 polegadas — uma tendência inversa ao que é visto em grande parte dos rivais, que trazem painéis cada vez maiores. No entanto, o modelo tem um processador MediaTek Helio G99 limitado ao 4G.

Já a linha Tank faz parte de um segmento completamente distinto, com modelos resistentes que trazem funcionalidades extras como a presença de um projetor integrado.

Outras características do Jelly Max ainda não são conhecidas, além do fato de que ele contará com o 5G, e terá um sensor de impressões digitais integrado no painel frontal. Mais detalhes sobre o dispositivo devem ser revelados pela Unihertz ao longo dos próximos dias.

Assim como ocorreu com modelos “experimentais” da Unihertz no passado, o Jelly Max será disponibilizado em um modelo de financiamento coletivo na plataforma Kickstarter. Desta forma, entusiastas da marca poderão comprar o modelo com preços mais baixos e ainda contribuir com a empresa, antes de um lançamento oficial.

Fonte: Unihertz