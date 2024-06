ENC, ANC, CVC e mais… | Como funciona o cancelamento de ruído

Fones com cancelamento de ruído têm se tornado cada vez mais comuns no mercado, já que a tecnologia costuma entregar experiências sonoras aprimoradas e sem interrupções. Existem diferentes tecnologias de supressão de sons indesejados, incluindo o cancelamento ativo de ruído (ANC), cancelamento de ruído do ambiente (ENC), a captura clara de voz (CVC) e mais.

O que é ANC

Em geral, existem dois tipos de cancelamento para evitar que barulhos externos entrem pelos ouvidos enquanto um fone está sendo usado: o cancelamento passivo de ruído, e o cancelamento ativo de ruído. Cada tipo tem as suas características e potencialidades.

O cancelamento passivo é aquele que depende apenas de barreiras físicas para que o áudio externo não entre — nesse caso, o “passivo” significa que o fone em si não está atuando no processo de abafar o som, já que a tarefa é exclusivamente feita por peças físicas. O exemplo mais claro de cancelamento passivo está nos fones que possuem borrachas para isolamento acústico.

Por sua vez, o ANC combina soluções mais complexas de isolamento, ao utilizar microfones internos em conjunto com algoritmos de áudio para efetuar o cancelamento. Neste caso, os próprios fones atuam de forma dinâmica (ou seja, ativa), conforme o que está acontecendo em volta.

Em geral, esse tipo de tecnologia depende de uma ideia chamada de “interferência destrutiva”, que é relativamente simples, mas pode causar resultados bastante satisfatórios em fones de ouvido.

O áudio é formado por ondas sonoras, que possuem fases que se alternam em velocidade bastante rápida. A forma mais fácil de abordar a questão é por meio de referências visuais, em que o áudio é comumente representado com gráficos que trazem linhas que sobem e descem.

O que a interferência destrutiva faz é basicamente aplicar uma onda de fase oposta — ou seja, quando a amplitude da onda aplicada é igual em intensidade e inversa ao ruído ambiente capturado pelos microfones. Desta forma, elas se anulam, e o que sobra é o silêncio.

A técnica funciona melhor em alguns ambientes do que em outros. Em geral, quanto mais constante e de menor frequência é o som, mais eficiente será o cancelamento — ou seja, locais como cabines de avião e quartos com ar condicionado são ambientes perfeitos para a atuação do ANC.

Por outro lado, espaços como cidades com carros buzinando, cachorros latindo ou outros sons inconstantes terão desempenho menos completo do ANC. Nestes casos, é provável que ao menos um pouco do ruído externo seja vazado para dentro do fone.

O que é ENC

Se o ANC é feito para quem quer ouvir músicas ou podcasts sem interferências, o ENC é uma solução pensada para pessoas que fazem chamadas de áudio e vídeo. No entanto, a tecnologia implementada tem princípios parecidos.

Fones de ouvido que possuem o ENC trazem pelo menos dois microfones internos, posicionados em partes diferentes dos buds. Desta forma, é possível separar o áudio da voz dos outros ruídos indesejados, que atrapalharão a experiência.

Na sequência, algoritmos específicos poderão identificar as características dos ruídos, que geralmente são de alta frequência e com emissão constante. Portanto, é diferente da voz, que se apresenta pausas e mudanças de tom durante uma conversação.

O mercado de fones de ouvido costuma ter modelos que contam com o ENC, mas não com o ANC — por isso, é preciso tomar cuidado na hora de comprar o modelo com o cancelamento certo que atenda às necessidades. Em geral, o contrário não ocorre, visto que modelos com ANC já são avançados o suficiente para trazerem também o ENC.

Tanto ANC quanto ENC são tecnologias já usadas por diferentes marcas há anos, com certo grau de semelhança entre as implementações. Mesmo assim, é comum que cada fabricante coloque ajustes próprios nos algoritmos de suas soluções, o que pode gerar certas diferenciações — o ANC da Sony costuma estar entre os melhores do mercado, por exemplo.

O que é CVC

Além do ANC e ENC, outra solução que pode ser usada para noise cancelling é a chamada Captura Clara de Voz, ou CVC. Trata-se de uma solução desenvolvida pela Qualcomm, que se diferencia por funcionar por meio de apenas um microfone.

Para isso, a solução usa técnicas avançadas de processamento de sinal, que identificam e separam o ruído da voz. Desta forma, é mantida a maior qualidade possível na voz de quem está falando, evitando distorções.

Além disso, o CVC também pode realizar ajustes em tempo real ao identificar características acústicas do ambiente. É algo parecido com o que comumente é descrito como “ANC adaptativo” no caso do cancelamento de ruído ativo para as orelhas, mas neste caso serve para atuar sobre a voz.

Entre os parâmetros que podem mudar conforme o que acontece em volta está o ganho, ruído de conforto, controle de retorno, processamento e equalização geral do som captado. Além disso, o CVC é considerado mais eficaz para reduzir ecos que podem atrapalhar a qualidade do som em chamadas.

Quando usar o cancelamento de ruído?

Uma das principais questões relacionadas ao cancelamento de ruído está nos seus possíveis usos, já que em alguns casos ele será mais útil do que em outros. Para quem costuma andar de ônibus, e lidar com ruídos constantes no trabalho ou em casa, comprar um fone com ANC pode ser uma boa ideia.

Dependendo do modelo escolhido, é possível até mesmo usar o ANC sem sequer ouvir música ou podcasts, já que a alta eficiência da tecnologia é capaz de proporcionar um ambiente bem mais tranquilo para tarefas que exigem concentração, como nos estudos ou trabalho.

Por sua vez, o ENC e o CVC são bem mais voltados para quem costuma realizar muitas chamadas de áudio ou vídeo, especialmente em locais que não são silenciosos o suficiente para que a voz seja entendida de forma completamente clara.

Fonte: Tranya