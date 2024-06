Volkswagen Tarok | O que sabemos sobre a picape que será feita no Paraná

A Tarok vem sendo preparada pela Volkswagen para chegar ao mercado há um bom tempo. Desde 2018, quando foi apresentada, ainda sob forma de conceito, no Salão do Automóvel, a marca alemã vem flertando com o lançamento da picape intermediária, que se posicionaria entre a Saveiro e a Amarok no portfólio.

Somente agora, em junho de 2024, porém, novos detalhes foram revelados a respeito da caminhonete, que finalmente parece que sairá do papel em um futuro não muito distante. Afinal, seu lançamento está embutido no novo organograma da Volkswagen, que pretende lançar (ou renovar) uma série de carros no Brasil até 2028.

A Volkswagen Tarok é considerada pela marca a “arma” perfeita para fazer frente a modelos como Chevrolet Montana, Renault Oroch e, principalmente, Fiat Toro, que domina o segmento das caminhonetes intermediárias mais vendidas no Brasil.

Para ameaçar as concorrentes, porém, a irmã da Saveiro precisará ter bons atrativos. Confira o que o Canaltech já descobriu a respeito da Volkswagen Tarok.

Onde será fabricada a Volkswagen Tarok?

A primeira informação confirmada a respeito da Volkswagen Tarok já não é mais segredo para ninguém. A vindoura picape intermediária da marca alemã será fabricada na planta de São José dos Pinhais, local onde hoje é produzido o T-Cross, SUV mais vendido do Brasil.

O local, aliás, não foi escolhido por acaso, já que a Tarok será fabricada sobre a mesma plataforma do utilitário, a MQB A0. O uso da plataforma indica que as medidas da Tarok serão bem próximas às oferecidas pelo SUV, que apresenta 4.199 mm de comprimento, 1.760 mm de largura e 2.651 mm de entre-eixos.

Qual será o motor da Tarok?

As últimas informações que apuramos a respeito da Volkswagen Tarok indicam que a ideia da montadora é equipar a inédita caminhonete com dois tipos de motores diferentes em um primeiro momento, ambos a combustão.

O 1.4 TSI, hoje utilizado no sedan compacto Virtus, daria lugar ao inédito 1.5 Evo2, que oferece 150 cv de potência e 25,5 kgf/m de torque e trabalha em conjunto com um câmbio automático DSG de 7 velocidades. A outra opção, embora o martelo não esteja batido, seria equipar a Tarok com um motor 1.0 TSI de 128 cavalos, já presente em outros modelos da marca.

Como será a Tarok por dentro?

Apesar de não ter qualquer imagem — oficial ou não — que indique como será a cabine da Volkswagen Tarok, a tendência é que o interior da picape intermediária não fuja muito do que hoje é oferecido pela marca em outros modelos.

Isso significa que a caminhonete deve ter um design interno similar ao do renovado Volkswagen T-Cross, com acabamento em plástico duro predominando nas portas e painéis, mas bons itens tecnológicos, como telas digitais para painel de instrumentos e central multimídia, ar-condicionado com comandos digitais e carregador de celular por indução.

E aí: ficou ansioso para conhecer a inédita Volkswagen Tarok? Então fique ligado no CT Auto, que a gente conta tudo pra você assim que novas informações forem divulgadas pela marca alemã.