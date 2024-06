Just Dance 2025 terá músicas de Lady Gaga, Ariana Grande, Green Day e mais

A Ubsoft anunciou recentemente algumas músicas que estarão no jogo Just Dance 2025. A lista conta com grandes nomes de gêneros como o pop e o rock, entre outros.

A relação de músicas confirmadas inclui:

“Poker Face” (2008) – Lady Gaga

“yes, and?” (2024) – Ariana Grande

“Basket Case” (1994) – Green Day

“Unstoppable” (2016) – Sia

“Calabria 2007” (2007) - Enur ft. Natasja

No total, o Just Dance 2025 terá 40 músicas inéditas. Além disso, a Ubisoft também confirmou que o jogo terá o chamado Modo Malhar, para as pessoas que queiram queimar calorias com contagem em tempo real.

O Just Dance 2025 será o décimo sexto jogo da franquia, que teve seus primeiros representantes no ano de 2009. O título procura aliar a música com a dança, em que pontos são conquistados ao acertar os passos.

A série de jogos já foi elogiada quando passou por análise do Canaltech, com uma jogabilidade definida como “divertida” e “imersiva”.

O Ubisoft já confirmou que o Just Dance 2025 será lançado no mês de outubro deste ano. O jogo estará disponível nas plataformas Nintendo Switch, Xbox Series X/S e PlayStation 5.