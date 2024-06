“Mar congelado” na Argentina aconteceu por união de fatores; entenda

O vídeo de um “mar congelado” na região da Patagônia Argentina viralizou nesta semana, com imagens que mostram o que parecem ser ondas paralisadas pela ação do tempo. No entanto, o fenômeno pode ser explicado por uma junção de fatores climatológicos, que são relativamente comuns para algumas regiões do planeta.

O que as imagens realmente mostram não são ondas que congelaram instantaneamente, e sim a ondulação natural do mar em regiões costeiras. Afinal, em condições do tempo consideradas “comuns”, o sal presente na água impediria a criação de cristais do gelo.

Além disso, não é possível que ondas congelem de forma instantânea, já que o constante movimento da água “quebra” o processo lento que é a transição do estado líquido para o sólido.

No entanto, condições ideais permitem que o sal seja “expulso” da composição da água, o que permite a formação das superfícies congeladas mostradas no vídeo. As características climáticas necessárias para isso incluem:

Localização costeira, rasa e isolada

Temperaturas da água abaixo de 0?°C, geralmente entre −2?°C e −3?°C

Temperatura ambiente baixa

Ausência de vento

Águas calmas, sem ondas

A espessura dessa camada tem cerca de 15 a 20 centímetros. No entanto, ela é relativamente volátil, e costuma se desfazer assim que as condições não são tão favoráveis — o que normalmente ocorre em questão de dias ou semanas.

Mesmo que o vídeo tenha chamado a atenção, o fenômeno é relativamente comum, especialmente em locais de altas latitudes — ou seja, perto do Ártico e da Antártica. No entanto, não é tão habitual na região da Patagônia, onde o acontecimento tinha sido registrado pela última vez em 2020.

Mar congelado en Tierra del Fuego. pic.twitter.com/JgeXrFMrBV — Tiempo AMBA (@Tiempo_AMBA) June 26, 2024

Segundo a MetSul Meteorologia, a temperatura medida na Patagônia chegou a patamares entre −10?°C a −15?°C, o que também pode ser considerado essencial para a aparição do “mar congelado”.

O fenômeno ainda pode ser relacionado com o El Niño, que associado às mudanças climáticas causa alterações na circulação atmosférica e aumentar a ocorrência de nevascas.

Fonte: G1, MetSul Meteorologia