The Sims 4 terá pacote de expansão apimentado com app de relacionamento

A EA anunciou o lançamento de um novo pacote de expansão para o jogo The Sims 4 que promete esquentar as relações entre os Sims. Trata-se do Paixão à Vista, que trará novas possibilidades de interações amorosas com os personagens, entre outras novidades.

Os novos recursos do pacote incluem o Canto do Cupido, que é uma espécie de “Tinder” interno. Com o aplicativo, os Sims poderão conhecer, flertar e até marcar o “Oba Oba” com outros perfis.

O grau de sucesso dos encontros será determinado pelos interesses românticos de cada Sim, além de preferências e aversões na hora de conhecer um novo personagem.

O pacote também adicionará novas dinâmicas de interação, com fatores como ciúmes e diferentes limites para a exclusividade de um relacionamento. Novos itens de decoração e roupas temáticas também fazem parte do conteúdo adicional.

O Paixão à Vista ainda desbloqueará novos planos de carreira, incluindo a de “consultor de romance”. Há ainda o “cobertor romântico”, que os Sims ganham caso realizem o Oba Oba em ambientes abertos.

Outra novidade é a Ciudad Enamorada, uma cidade completamente pensada para o romance. Ela é composta por três diferentes bairros com visual exuberante para “tornar cada encontro íntimo inesquecível”, de acordo com o que afirmou a EA.

As adições ao The Sims 4 poderão ser aproveitadas a partir do dia 25 de julho em todas as plataformas em que o jogo está disponível. Seu preço na loja brasileira será de R$ 179.

Além disso, quem adquirir o pacote até o dia 5 de setembro terá acesso a três itens exclusivos para a Criação de Sim e Modo de Construção: o Delineador Rio de Lágrimas, o Herbert Coração de Pelúcia e a Cama de Casal Separação Básica.