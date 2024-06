Primeiro iPhone foi lançado há 17 anos; veja história do celular da Apple

Em um dia como hoje, há 17 anos, o mundo da tecnologia se alterava completamente. Afinal, foi em 29 de junho de 2007 que a primeira geração do iPhone teve as suas vendas iniciadas, após o aparelho ter sido mostrado por Steve Jobs alguns meses antes.

Nesta data, milhares de entusiastas da Apple se aglomeraram na frente de lojas da Apple, alguns com acampamento feito há dias. Antes mesmo do início da comercialização, o produto já tinha uma popularidade razoável, com seis a cada dez estadunidenses afirmando que já sabiam da chegada do smartphone.

Na época, o anúncio do iPhone chegou a causar preocupação entre autoridades locais. Afinal, temia-se que ocorressem os mesmos problemas vistos no lançamento do PlayStation 3, como furtos, tumultos e confrontos de entusiastas com a polícia.

Aproximadamente 270 mil iPhones foram comercializados apenas na primeira semana após a abertura das vendas, e a marca de 1 milhão de unidades foi atingida em 74 dias. Até o mês de janeiro de 2008, cerca de 4 milhões de aparelhos foram vendidos.

Na época, o iPhone tinha um preço oficial de US$ 499 para o modelo com 4 GB de armazenamento, e US$ 599 na opção de 8 GB. Atualmente, o produto só é encontrado como item de colecionador em leilões ou pontos de venda específicos, com preços que podem chegar a US$ 190 mil.

Primeiro iPhone foi revolucionário, e Jobs sabia disso

Em uma apresentação de 80 minutos realizada em 9 de janeiro de 2007, Jobs introduziu o iPhone como uma junção de três produtos: um iPod (que atualmente não é sequer vendido pela Apple), um telefone e um navegador de internet. No entanto, o produto evoluiu a ponto de ser muito mais que isso.

Ao mesmo tempo, o primeiro iPhone tinha como objetivo descomplicar a forma com que se interage com a tecnologia. Afinal, na época os modelos mais avançados do mundo contavam com teclados físicos QWERTY e funções que não eram tão facilmente acessadas.

As primeiras ideias de Jobs que culminariam no iPhone foram concebidas dois anos antes, em 2005, em um esforço chamado “Project Purple”. O dispositivo foi desenvolvido em parceria com a operadora telefônica estadunidense AT&T, com um projeto que teve custo estimado de US$ 150 milhões de dólares.

O primeiro iPhone contava com um conjunto de especificações que, para os padrões atuais, são bastante modestas. Afinal, sua ficha técnica tem:

Tela TFT de 3,5 polegadas com resolução de 480 x 320 pixels

Opções com 4 ou 8 GB de armazenamento interno (uma versão de 16 GB foi apresentada em 2008)

Câmera traseira única de 2 MP (sem câmera frontal)

Bateria com capacidade de 1.400 mAh

O iPhone original foi descontinuado em 15 de julho de 2008, mas a história da linha estava apenas começando. Até essa data, 6,12 milhões de celulares tinham sido vendidos pela Apple — para efeito de comparação, até 2023 a empresa já tinha comercializado 231 milhões de unidades.

Fonte: iGeeksBlog