Melhores TVs para assistir ao mata-mata da Copa América

A fase de grupos da Copa América já está quase no fim e no próximo dia 24 começa o mata-mata. Assim, separamos uma lista com as melhores opções de TVs para você comprar se estiver pensando em dar um upgrade para assistir às eliminatórias e torcer pelo Brasil em grande estilo.

Aqui, separamos vários modelos conforme a faixa de preço, para que você possa escolher a melhor opção dentro do que seu bolso permite.

Este é o CT Eletro, o mais novo projeto do Canaltech! Nossa missão de ajudar você a escolher produtos eletrônicos agora se estende a um universo ainda maior. Com o CT Eletro, você terá acesso às informações mais atualizadas e confiáveis sobre os melhores produtos para o seu lar. Estamos aqui para tornar suas escolhas mais simples e acertadas quando se trata de tornar sua casa um lugar mais confortável e funcional.

Melhores TVs de até R$ 3.000 para ver a Copa América

Aqui, separamos uma lista de melhores TVs para comprar por até R$ 3.000. Nesta categoria, listamos apenas modelos que estão nessa faixa de preço nas versões de até 55 polegadas, já que acima desse tamanho já ultrapassa o “orçamento” proposto.

1. Samsung Q60D 55 polegadas

A Samsung Q60D é a TV que oferece um dos melhores custo-benefício entre as Smart TVs da fabricante sul-coreana e o modelo de 55 polegadas já é facilmente encontrado por menos de R$ 3.000.

Entre os principais pontos positivos dela está a tela QLED com resolução 4K e suporte para conteúdos em HDR10+. O sistema Tizen também é repleto de funções e conta com um catálogo completo de serviços de streaming disponíveis — inclusive opções para assistir à Copa América.

2. TCL C655 55 polegadas

A TCL C655 é outra grande opção para comprar dentro dessa faixa de preço. O modelo de 55 polegadas custa por volta de R$ 2.500, fazendo dela o melhor custo-benefício da modalidade. Com Google TV, ela tem um catálogo de aplicativos bem recheado e, é claro, traz serviços que transmitem as partidas do torneio.

Ela possui resolução 4K, painel QLED e tem um sistema sonoro ótimo, com um volume bem alto. Como ponto extra, o modelo ainda conta com suporte para conteúdo em Dolby Vision e Dolby Atmos. Destaque à parte para a assinatura de áudio Onkyo, que garante um som mais equilibrado e bem equalizado.

3. LG nano77 55 polegadas

A LG é conhecida por ter os melhores — e mais caros — modelos de televisão, mas a sul-coreana também tem Smart TVs que brigam na categoria de custo-benefício. É o caso da nano77 de 55 polegadas, que já é encontrada por volta de R$ 2.900.

Ela conta com a tecnologia Nanocell e entrega uma ótima qualidade de imagem, com exibição em 4K e suporte a conteúdos em HDR10. O sistema operacional é o webOS, que tem como destaque o menu bem organizado, a intuitividade da interface e, é claro, uma loja de aplicações completa, além do serviço deTV por streaming grátis LG Channels.

Melhores TVs de até R$ 4.000 para ver a Copa América

Nesta lista, mais uma vez, separamos modelos de TVs com até 55 polegadas que já são encontradas por menos de R$ 4.000. Essas opções, é claro, também possuem versões maiores, de 65 ou mais polegadas, mas nestes tamanhos já ultrapassam o valor estipulado.

4. Philips The One

A Philips The One de 55 polegadas tem uma variação de preço muito alta e encontrada por até R$ 3.900. No entanto, já vi ofertas recentes dela em torno de R$ 3.200 — o que é um bom preço para ela.

Ela conta com sistema operacional Android TV que, apesar de já ser um pouco defasado, ainda oferece um catálogo de aplicativos bem generoso. Ela tem suporte para conteúdos em Dolby Vision, resolução 4K e o grande destaque é o sistema de iluminação Ambilight, que interage com o conteúdo exibido para criar um efeito de imersão bem divertido.

5. Philips The Xtra

Esse modelo também conta com o sistema Ambilight e oferece ótimos recursos de imagem, mas o grande diferencial aqui é a tela Mini LED, que permite um contraste superior e ótima qualidade de exibição. Outro ponto positivo é que o sistema operacional já é o Google TV, então a interface é atualizada e também cheia de opções de serviços de streaming para baixar.

A The Xtra de 55 polegadas custa em torno de R$ 3.700 — fazendo dela uma opção ainda melhor do que a The One, se você estiver disposto a pagar algumas centenas a mais.

Melhores TVs acima de R$ 4.000 para ver a Copa América

Já se você quer, de fato, o melhor em imagem e não se preocupa em pagar mais caro por isso, há opções por mais de R$ 4.000 que atendem muito bem. Aqui dá para ser mais abrangente e optar por modelos de 55 polegadas ou até mesmo acima de 65 ou 75 polegadas. Mas serei mais discreto e listarei as opções menores para não subir muito a régua.

6. TCL C845

Esse é um modelo do ano passado, mas que ainda oferece recursos bem interessantes e tecnologias de ponta no mercado de TVs. Isso inclui a tela Mini LED, suporte para Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos e sistema sonoro Onkyo, que garante um áudio mais bem definido e potente.

A TCL C845 tem apenas modelos de 65 ou 75 polegadas e os preços partem de R$ 5.600 para o de menor tamanho. O sistema operacinoal é o Google TV que, assim como a The Xtra ou a C655, oferece uma boa variedade de serviços de streaming para download.

7. Samsung S90D

Subindo o patamar um pouco mais, já chegamos nas telas OLED e a Samsung, apesar de nova neste mercado, já chegou com tudo e a S90D é um modelo da nova geração que oferece muitos benefícios, por um preço por volta de R$ 7.300 para o modelo de 55 polegadas.

É bem mais cara que o modelo da TCL, mas por esse preço você terá uma tela OLED de bastante qualidade revestida por uma camada antirreflexo que “corrige” o problema comum em painéis desse tipo, os quais são os reflexos “exagerados” em cenas muito escuras. Mesmo assim, ela não perde o nível de definição e o contraste excelente típicos desse display.

8. LG OLED evo C3

A LG OLED evo C3 é a televisão que ganhou o troféu de melhor Smart TV de 2023 no prêmio Canaltech e essa escolha não foi em vão. Ela é uma das melhores televisões OLED do mercado e oferece tecnologias de ponta, como suporte para Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10, entre outros.

O sistema é o webOS mais recente e ela recebe novos updates com bastante frequência. A interface é bem completa e intuitiva, tornando ela uma ótima companheira para os jogos da Copa América. Sua versão de 55 polegadas tem preços a partir de R$ 6.000, mas ela ainda tem opções menores, de 48 polegadas, ou até maiores, de até 83 polegadas.