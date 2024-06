Como desativar comentários nos Stories do Instagram | Guia Prático

É possível desativar comentários nos Stories do Instagram através das configurações do aplicativo. O ajuste está disponível a todos os perfis que têm acesso ao novo recurso e também oferece opções para limitar quem pode comentar nas publicações efêmeras.

Como tirar os comentários do Instagram Stories

O acesso à definição dos comentários fica junto à página para definir as permissões do público dos Stories publicados no seu perfil:

Abra o Instagram; Acesse a câmera para publicar um story; Toque no ícone de engrenagem; Vá em “Story”; Entre em “Permitir comentários”; Marque a opção “Desativado”.





Você também pode ativar o recurso novamente ao selecionar uma das seguintes opções: “Seus seguidores” ou “Seguidores que você também segue”.

O que acontece se deixar os comentários ativos?

O funcionamento do recurso é similar ao que ocorre com as publicações no feed e no Reels. Ou seja, qualquer pessoa que siga o seu perfil pode comentar ou ver as interações públicas dos seus Stories.

Dá para apagar comentários do Story?

Sim. Para apagar os comentários feitos em uma publicação no Stories, faça o seguinte:

Abra o story publicado; Acesse a área de comentários; Toque e segure sobre o comentário que deseja apagar; Aperte em “Excluir”.





O menu ainda oferece opções para enviar uma mensagem, bloquear ou fazer uma denúncia se o comentário trazer algum incômodo ou infringir as regras do Instagram.

Descubra também como ver o seu primeiro comentário no Instagram através do seu histórico de atividade da rede social de fotos e vídeos da Meta.