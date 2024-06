O céu não é o limite! | Amostras da Lua, astronautas presos, tempestade solar e+

Enquanto os tripulantes da espaçonave Starliner, da Boeing, receberam a notícia de que passarão mais alguns dias "presos" no espaço, os chineses por trás da missão Chang'e 6 abriram a cápsula contendo amostras trazidas da Lua.

Além disso, uma tempestade solar atingiu a Terra, chegando à intensidade classificada como "severa", surpreendendo os cientistas que esperavam um evento menor. Por fim, um asteroide gigante passou tão perto da Terra que se tornou visível no céu noturno.

Confira essas e outras notícias que foram destaques da semana.

Os astronautas "presos" no espaço

A volta da cápsula Starliner à Terra foi adiada para julho, conforme anunciado pela NASA e Boeing, devido à necessidade de coletar mais dados sobre problemas nos propulsores e vazamentos de hélio da espaçonave.

Os astronautas Barry Wilmore e Sunita Williams estão "presos" na Estação Espacial Internacional (ISS) desde 5 de junho, aguardando a liberação do voo de retorno que estava inicialmente previsto para 14 de junho. Eles já estão há mais de 20 dias no espaço.

As amostras do lado oculto da Lua

Na terça-feira (25), às 3h06 no horário de Brasília, a missão chinesa Chang'e 6 retornou à Terra com amostras coletadas do lado oculto da Lua. A aterrissagem ocorreu na Mongólia Interior, no norte da China.

No dia seguinte, a cápsula foi aberta em Pequim, mas os detalhes das amostras ainda não foram divulgados ao público. Agora, a China se tornou o primeiro país a coletar amostras da face lunar que sempre está "escondida" dos observadores na Terra.

A tempestade solar severa

Uma tempestade geomagnética classificada como "severa" ocorreu após uma ejeção de massa coronal (CME) atingir a atmosfera da Terra. O evento teve início na manhã de sexta-feira (28).

Os especialistas em clima espacial foram surpreendidos porque esperavam uma tempestade de classe G1, isto é, fraca. Um dos fatores que podem ter influenciado foi a velocidade do vento solar de 500 km/s, acima dos 400 km/s previstos.

Os asteroides passando pela Terra

Dois grandes asteroides enormes passaram pelo nosso planeta. Um deles é o 2011 UL21, medindo 2,3 km de diâmetro, maior que 99% dos objetos próximos à Terra e classificado como Asteroide Potencialmente Perigoso (PHA). Sua aproximação máxima foi equivalente a 17 vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Já o segundo asteroide chegou bem mais perto, pouco mais de metade da distância Terra-Lua. Isso foi o suficiente para que observadores com um par de binóculos simples pudessem observá-lo no céu durante a madrugada.