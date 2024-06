Renault Kardian | 3 motivos para comprar e 2 para evitar

O Renault Kardian é a principal aposta da fabricante para colocar um ponto final na má fama que os carros franceses têm no Brasil. Desde que foi lançado por aqui em março, o SUV compacto mostrou que tem uma série de bons atributos, mas, também, alguns pontos a melhorar.

Depois de ter o primeiro contato ao volante do modelo no evento de lançamento, no Sul do país, e de passar alguns dias de posse do Kardian, o Canaltech listou motivos que podem levar o consumidor que busca por um carro novo a comprar o SUV francês ou, então, evitar levar o carro da marca para a garagem.

Confira a seguir 3 motivos para fazer do Renault Kardian seu próximo carro e 2 motivos que podem não fazer do B-SUV francês o tão sonhado “game changer” da marca no país.

3 motivos para comprar o Renault Kardian

Vamos abrir nossas listas pelo lado positivo. Afinal, há muito mais aspectos a serem elogiados do que criticados no Renault Kardian, SUV que quer mudar a imagem da marca francesa no Brasil.

Selecionamos três dos principais destaques do crossover compacto, e acreditamos que esses pontos em especial podem levar o consumidor que está em busca de um carro 0km a comprar o Renault Kardian. Confira.

3. Ótimo pacote de acessórios

Em um segmento tão disputado quanto o dos B-SUVs, nada melhor do que oferecer ao cliente um pacote de acessórios recheado, seja de itens voltados para o entretenimento, seja para o auxílio à condução. E o Renault Kardian faz isso com maestria.

A versão Premiere, topo de linha, sai de fábrica com 13 recursos avançados de assistência ao motorista em seu pacote ADAS, incluindo ACC, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, alerta de distância segura e câmera multiview. Além disso, tem no moderno câmbio e-shifter uma atração à parte.

2. Desempenho e dirigibilidade

O segundo em nossa lista de motivos para comprar o Renault Kardian é, na verdade, um combo formado por dois pontos que se completam: desempenho e dirigibilidade. No caso do SUV francês, o desempenho é fruto do novo motor TCe 1.0 turbo de 125 cv de potência e 22,4 kgf/m de torque, que trabalha junto ao também inédito câmbio automatizado EDC (Efficient Dual Clutch) de 6 velocidades e dupla embreagem banhada a óleo.

A potência, porém, não adiantaria nada se a calibração do crossover não tivesse sido bem feita pelos engenheiros da Renault. E eles acertaram em cheio, não apenas no motor e no câmbio, mas, também, na suspensão. Apesar de ser um carro alto, com 21 centímetros de distância em relação ao solo, o SUV compacto da marca francesa apresentou um rodar bastante homogêneo, tanto em pistas com melhores condições quanto em terrenos acidentados.

1. Preço competitivo

O terceiro motivo que separamos em nossa lista de razões para comprar o Kardian diz respeito ao preço competitivo. Oferecido por aqui em três versões (Evolution, Techno e Premiere), o utilitário da Renault custa entre R$ 112,7 mil e R$ 132,7 mil.

Os principais concorrentes do modelo francês, por sua vez, já têm preços que passam de R$ 135 mil (na linha do Fiat Pulse) e R$ 150 mil, no caso do Volkswagen Nivus — sem oferecer os mesmos pacotes tecnológicos presentes no Kardian.

2 motivos para evitar o Renault Kardian

Nem tudo são flores, porém, no que diz respeito ao Renault Kardian. Durante minha experiência a bordo do SUV francês para a confecção de conteúdos para o Canaltech, detectei dois pontos que, ao menos no meu caso, poderiam colocar a compra em xeque — ambos relacionados à ergonomia.

2. Ajustes do banco

O primeiro ponto que não me agradou diz respeito aos ajustes do banco. Apesar de ser confortável e oferecer uma posição de dirigir mais alta que a de costume, os comandos de ajuste de distância (que poderiam muito bem ser elétricos, diga-se de passagem), altura e lombar não foram capazes de formar um setup ideal para mim.

Talvez pela minha estatura ser acima da média (1,87 m), o encaixe não tenha sido tão preciso quanto o oferecido para motoristas mais baixos. A dificuldade no ajuste não chegou a causar dores ou outro tipo de incômodo, mas não dá para afirmar que isso não vá acontecer no caso de viagens ou trajetos mais longos.

1. Comandos satélite

O Renault Kardian é um projeto novo, moderno e global da montadora francesa. Por isso mesmo, embora não se trate de um defeito propriamente dito, a presença dos velhos comandos satélite na coluna de direção é uma “bandeira vermelha” bem grande.

Afinal de contas, quem busca por um SUV novo e moderno provavelmente ficará incomodado, como eu, ao ver as grosseiras alavancas de comando do som sobreviverem por ali desde os áureos tempos do Megane 19 e do Fluence. Ponto negativo em um carro que tem muito mais coisas legais do que arestas a aparar.

E aí: o que achou da lista de pontos positivos e negativos do Renault Kardian? Ficou com vontade de levar o B-SUV da marca francesa para casa ou mais propenso a evitar a compra?