Morgan Freeman comenta clonagem não autorizada de sua voz por IA

Polêmica envolvendo voz gerada por inteligência artificial e o ator Morgan Freeman surgiu nessa semana, quando o veterano de 87 anos agradeceu aos fãs por avisarem sobre imitação não-autorizada na última sexta-feira (28).

Famosa, sua voz é lembrada por ter narrado inúmeros filmes, como Um Sonho de Liberdade e Menina de Ouro, e documentários, como A Marcha dos Pinguins e A Vida no Nosso Planeta. No Brasil, o dublador reconhecido por ter emprestado a voz ao intérprete americano foi Antônio Moreno, falecido em 2022. Atualmente, Márcio Simões é quem mais comumente o dubla.

Voz e inteligência artificial

Como possui uma voz famosa e altamente reconhecível, Morgan Freeman é um dos alvos mais fáceis para as IAs de clonagem de voz, especialmente as não-autorizadas. Em um caso recente, o uso clandestino figurou em vídeos virais de uma mulher no TikTok fingindo ser uma sobrinha do ator — ela usava uma cópia da voz para narrar sua vida e seus passeios, como estivesse sendo financiada pelo tio.

Nas redes sociais, Freeman agradeceu aos fãs por apontarem a cópia de sua voz de maneira não autorizada, apreciando a dedicação do público e trazendo o debate à frente. Confira a tradução logo abaixo:

“Obrigado aos meus fãs incríveis por sua vigilância e apoio em apontar o uso não-autorizado de uma voz em I.A. me imitando. Sua dedicação ajuda na autenticidade, e a integridade segue soberana. Agradecido.”

Thank you to my incredible fans for your vigilance and support in calling out the unauthorized use of an A.I. voice imitating me. Your dedication helps authenticity and integrity remain paramount. Grateful. #AI #scam #imitation #IdentityProtection — Morgan Freeman (@morgan_freeman) June 28, 2024

O ocorrido fomenta ainda mais o debate acerca do uso de IA na indústria do entretenimento, que viu polêmicas como a do uso da voz de Scarlett Johansson na assistente pessoal da OpenAI, Sky, e a reprodução de artistas falecidos na música, como Tupak Shakur em uma canção do artista Drake.

Em ambos os casos, ações legais tiveram de ser feitas para impedir o uso das características vocais dos envolvidos. Nos Estados Unidos, diversos artistas de Hollywood já apressaram o congresso para regulamentar a tecnologia, mas nenhuma ação ainda foi tomada nesse sentido.

Fonte: Variety