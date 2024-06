Por que o Kardian é um “game changer” para a Renault no Brasil?

O Renault Kardian, crossover lançado pela montadora francesa no Brasil para brigar pela liderança do segmento dos B-SUVs com Fiat Pulse e Volkswagen Nivus, entre outros, é tratado internamente pelos executivos como um “game changer” para a marca no país.

Não à toa, a marca apresentou o carro à imprensa com o slogan: “Kardian, a mudança que muda tudo”. Por mais redundante que pareça, a frase tem como objetivo reforçar exatamente o que a Renault espera do SUV compacto: que ele mude a má fama que os carros franceses ainda carregam no Brasil.

“Com o lançamento do Kardian nós estamos ampliando a gama Renault, entrando em um novo segmento de mercado. Com a chegada do Kardian nós começamos uma nova fase na Renault do Brasil e estamos preparados para um futuro de crescimento”, afirmou Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil, durante o evento de apresentação do modelo.

O Kardian também é considerado um divisor de águas para a Renault no Brasil por ter sido o modelo escolhido para dar o pontapé inicial na revolução tecnológica na fábrica futurista da montadora em Curitiba, vista de perto pelo Canaltech e carinhosamente chamada de “Metaverso”.

A importância do Kardian

O SUV compacto é o primeiro a fazer parte do International Game Plan 2027 da Renault, que pretende anunciar oito novos modelos até 2027.O carro faz parte de um pacote de investimentos de R$ 2 bilhões da marca no Brasil, e é produzido seguindo todos os parâmetros de tecnologia e desempenho da Fábrica 4.0.

O espaço em que o Kardian é produzido tem mais de 700 robôs conectados, processa mais de 26 mil imagens por inteligência artificial e gera mais de 1 bilhão de dados por dia, todos analisados em tempo real para garantir a excelência em qualidade.Além do mercado brasileiro, o SUV será exportado a outros 11 países da América Latina.

Como é o Renault Kardian?

O Renault Kardian marca a estreia global da Renault Group Modular Plattform (RGMP) e do motor turbo TCe de 125 cv e 22,4 kgf/m de torque. O conjunto mecânico conta com o novo câmbio automático EDC (Efficient Dual Clutch) de 6 velocidades sem interrupção de torque para maior conforto e agilidade na troca.

Segundo a Renault, o novo motor, aliado ao câmbio automático de dupla embreagem úmida fazem do Kardian o SUV mais econômico do segmento. A eficiência, aliás, não interfere no desempenho, e o carro não deixa de entregar aquilo o que o condutor espera no que diz respeito à potência.

Os números do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro (PBEV) apontam para os seguintes dados referentes ao consumo: 13,1 km/l com gasolina e 9 km/l com etanol (urbano) com a melhor eficiência energética — 1,59 MJ/km.

Preview a bordo do novo Renault Kardian. Em breve, no @canaltech pic.twitter.com/xAbCC7wpow — Paulo Amaral (@Amaral13) March 19, 2024

As aferições do órgão não são suficientes para garantir ao Renault Kardian um lugar no top 10 dos carros mais econômicos do Brasil, mas o colocariam como o terceiro SUV mais eficiente do país, atrás apenas do Toyota Corolla Cross (1,31 MJ/km) e de um de seus maiores rivais, o Fiat Pulse (1,58 MJ/km).

Renault Kardian é mesmo um “game changer”?

O Canaltech teve a primeira experiência ao volante do Kardian em um evento na Serra Gaúcha, em março, e comprovou que ele realmente chega para incomodar os rivais e fazer jus ao rótulo de “game changer” para a marca, tanto pelo desempenho em si quanto pelo que oferece em termos de equipamentos.

Recentemente, passamos uma semana de posse do SUV e fizemos uma análise mais detalhada dos pontos positivos e negativos do modelo. Apesar de os números de consumo de combustível terem ficado um pouco abaixo dos oficiais, o Kardian mostrou que pode, sem dúvida, elevar o nome da Renault a um outro patamar.

Mesmo com emplacamentos bem abaixo dos dois principais rivais (1.203 em maio contra 3.084 do Pulse e 4.546 do Nivus), recursos como alerta de distância segura, ACC (controle de cruzeiro), alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência e câmera multiview, integrantes do pacote ADAS, certamente vão ajudar a impulsionar as vendas em um futuro próximo.