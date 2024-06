NASA e Boeing afirmam que astronautas não estão presos na ISS

Em comunicado emitido na última sexta-feira (28), oficiais da NASA fizeram questão de informar que os dois astronautas presentes na Estação Espacial Internacional — Sunita Williams e Butch Wilmore — não estão presos no local, embora ainda devam ficar por lá durante as próximas semanas.

Steve Stich, coordenador do Programa de Tripulação Comercial da agência espacial americana, afirmou não haver pressa para o retorno dos astronautas. Em conjunto com a empresa Boeing, fabricante da nave Starliner que levou a dupla na primeira missão tripulada da linha, a NASA planeja testes em terra para entender melhor os incidentes com os propulsores no início do mês.

Starliner na ISS

A cápsula Starliner, da Boeing, foi acoplada na estação em 6 de junho deste ano, com o plano de deixar Williams e Wilmore realizando testes por apenas 10 dias. O atraso na acoplagem, no entanto — relacionado à falha nos propulsores e a um vazamento de hélio —, mostrou a necessidade de reparos e estudos dos incidentes para entender o que houve e garantir um retorno seguro ao planeta Terra.

Reparos feitos até agora deixaram apenas um dos 27 propulsores inativo na Starliner, o que, segundo a NASA, é mais do que suficiente para a volta, mas a agência ainda estuda o caso. Após alguns atrasos na data de retorno, o comunicado de sexta-feira afirmou não haver perspectiva de volta até que testes e análises sejam feitos em terra.

Os primeiros experimentos com propulsores serão feitos no Campo de Teste de Mísseis de White Sands, no estado americano do Novo México, na próxima terça-feira (2). De início, a Starliner tinha um limite de 45 dias para ficar acoplada à ISS por conta das limitações de sua bateria, mas Stich afirmou que elas estão sendo recarregadas na estação, o que deve estender o prazo.

Oficiais da NASA apontaram que a nave espacial da Boeing está performando bem e pode até mesmo ser usada como “bote salva-vidas” para trazer os astronautas à Terra imediatamente em caso de emergência. Em último caso, há um plano B para a dupla, que seria voltar na espaçonave Crew Dragon, da SpaceX.

Fonte: NASA Video