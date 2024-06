Como fazer Lives no Instagram só para amigos próximos | Guia Prático

Você consegue fazer uma Live só para amigos próximos pelo Instagram sem ter que realizar grandes ajustes ou acionar outros serviços. Ao abrir a câmera para iniciar uma transmissão, basta alterar o público para que somente pessoas mais íntimas tenham acesso ao que será apresentado ao vivo.

Como fazer uma live privada no Instagram

Para fazer transmissões ao vivo apenas com amigos próximos no Instagram, faça o seguinte procedimento:

Entre no app do Instagram; Acesse a câmera para iniciar uma live; Toque no seletor de público; Escolha a opção “Amigos Próximos”; Inicie a transmissão ao vivo.





Quem pode assistir às transmissões privadas?

Apenas quem está dentro da sua lista de amigos próximos têm acesso às lives privadas do Instagram. Dessa forma, é importante verificar a relação antes de iniciar a transmissão ao vivo para evitar “penetras”, especialmente se você pretende contar algo mais íntimo, por exemplo.

Cabe ressaltar que o Instagram notifica os amigos próximos quando a Live é iniciada para que possam assistir à transmissão ao vivo.

Mais privacidade na rede social

A rede social da Meta oferece outros recursos que garantem mais privacidade na rede social. É o caso da opção para publicar no feed do Instagram só para amigos próximos, que restringe os seguidores que conseguem as fotos e vídeos do seu perfil.

Seja na transmissão ao vivo ou na publicação de mídias no feed ou Stories, a lista de seguidores com acesso aos conteúdos restritos é a mesma. Por isso, veja como adicionar melhores amigos no Instagram.

Descubra também como deixar a conta privada para evitar que suas informações fiquem públicas e confira sete dicas para deixar o Instagram mais seguro.