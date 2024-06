Como ser entregador no Mercado Livre | Guia Prático

Para ser entregador no Mercado Livre é necessário fazer tudo pelo aplicativo, ter um veículo próprio e estar com a documentação em dia. Além disso, você precisa ter cadastro de Microempreendedor Individual (MEI) e conta no Mercado Pago. Nas próximas linhas, o Canaltech te ensina como se inscrever e começar a trabalhar.

Requisitos para virar entregador

Antes de mais nada, é importante conhecer o que é necessário para se cadastrar e começar os trabalhos na plataforma.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vigente;

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

É preciso ter um veículo de no máximo 15 anos;

Ter mochila ou baú fechado de pelo menos 80 litros de capacidade para transportar os pacotes, caso use moto;

Possuir cadastro de Microempreendedor Individual (MEI), com atividade principal ou secundária específica de entregas (CNAE 4930-2/01, 4930-2/02, 5320-2/01, 5320-2/02 o 5229-0/99) para tirar notas fiscais.

Como se cadastrar como entregador no Mercado Livre

Agora que você já garantiu os itens acima, é hora de aprender o passo a passo para ser entregador no Mercado Livre. Vale destacar que o app do serviço só está disponível para celulares Android.

Baixe o aplicativo Envios Extra no Android; Acesse sua conta do Mercado Livre; Toque em “Cadastrar”; Escaneie os documentos exigidos; Aguarde a confirmação do seu cadastro pela plataforma.



É importante lembrar que você precisa ter uma conta do Mercado Pago para receber os valores pelas entregas.

Como funciona o trabalho de entregador do Mercado Livre?

Ao concluir e ter seu cadastro aprovado na plataforma, você já pode colocar a mão na massa. O processo de como fazer entregas para o Mercado Livre é sempre o mesmo, a diferença fica nos locais de entrega, o tempo das viagens e os valores recebidos — no geral, estas são as etapas:

O entregador recebe oportunidades de entregas no app e escolhe a que quiser; É possível conferir as tarifas e duração estimada da viagem; O entregador pega os pacotes em um ponto de coleta do Mercado Livre; O app sugere percursos para as entregas; Todo o valor das entregas de uma semana cai na conta do Mercado Pago do entregador nas quartas e sextas seguintes.

O Envios Extra está disponível em quais cidades?

Há mais de 100 cidades brasileiras em que o aplicativo de entregas do Mercado Livre está presente. Algumas das principais são:

Belo Horizonte

Brasília

Campinas

Campo Grande

Curitiba

Dourados

Florianópolis

Fortaleza

Goiânia

Joinville

Limeira

Porto Alegre

Rio de Janeiro

Salvador

São Paulo

Se você tem uma loja, pode ser interessante se tornar um ponto de coleta do Mercado Livre. O estabelecimento recebe uma comissão da empresa e pode ficar mais popular na região.