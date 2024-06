Foguete chinês Tianlong-3 explode em montanha após falha no lançamento

O foguete chinês Tianlong-3, da empresa comercial Space Pioneer, sofreu uma falha durante testes de ignição e caiu no último domingo (30), após ser lançado acidentalmente. O incidente ocorreu na instalação de testes de Gongyi, na China, na província de Henan.

Em filmagens amadoras feitas pela população civil, é possível ver o primeiro estágio do foguete de nove motores ser acionado, e, subitamente, levantar voo, até parar — aparentemente desligando os motores — e cair horizontalmente nas montanhas. Normalmente, braçadeiras seguram os foguetes no lugar, especialmente em um teste de ignição estático, como este deveria ter sido.

O primeiro estágio Tianlong-3 atingiu o solo cerca de 50 segundos após o lançamento, explodindo o combustível de oxigênio em querosene líquida em uma grande nuvem de fogo e fumaça. Autoridades da província de Henan informaram ao jornal digital de Xangai The Paper que não houve feridos, já que a população havia sido evacuada do local antes dos testes.

O acidente do Tianlong-3

A Space Pioneer — que também pode ser chamada de Beijing Tianbing Technology — emitiu um comunicado informando sobre uma falha estrutural na conexão entre o corpo do foguete e a base de testes.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N June 30, 2024

O computador de bordo do Tianlong-3 desligou os motores automaticamente após o lançamento acidental, levando o foguete a despencar cerca de 1,5 km a sudoeste do local de lançamento. Segundo a companhia, 850 toneladas de propelente foram queimadas.

Com o incidente, o lançamento orbital planejado para o projeto do Tianlong-3 deve sofrer atrasos — espera-se que o teste seja feito no espaçoporto de Wenchang, na ilha de Hainan. Segundo a mídia estatal chinesa, a Space Pioneer foi a primeira do país a conseguir um lançamento comercial em órbita com o Tianlong-2, lançado em 2023.

Another view here. Got to hope that there are no casualties. This is absolutely wild. And Space Pioneer has already reached orbit with Tianlong-2, so this is just staggering. https://t.co/QlQT13FNtI pic.twitter.com/F58tJhVoRJ June 30, 2024

O Tianlong-3 é muito maior do que o seu antecessor, com 3,8 metros de diâmetro e um peso de decolagem de 590 toneladas, sendo capaz de levar 17 toneladas de carga até a órbita baixa da Terra. O desempenho é comparável ao do foguete Falcon-9, da SpaceX. O acidente ocorreu pouco tempo depois do sucesso chinês da Chang’e-6, que recuperou amostras do lado oculto da lua.

Fonte: Space Pioneer, The Paper