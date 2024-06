Como abrir um arquivo 7z | PC e celular

Você tem como abrir um arquivo 7z no PC ou celular com o auxílio de ferramentas de descompactação. A extensão 7z é um formato de compressão criado pelo aplicativo 7-Zip, que oferece alta taxa de compressão e suporte para grandes arquivos, e é utilizado para empacotar e comprimir arquivos, facilitando o envio e o armazenamento de múltiplos itens de uma só vez.

Como abrir um arquivo 7z

Veja como abrir arquivos 7z com a utilização de diferentes aplicativos para os sistemas Android, iOS, Windows e macOS.

No Android

No Android, você pode utilizar o app ZArchiver para abrir arquivos no formato 7z. Para realizar a descompactação, realize estes passos:

Baixe e abra o app ZArchiver (Android); Acesse a pasta onde o arquivo 7z está localizado; Toque no arquivo para ver as opções; Selecione "Extrair aqui" ou "Extrair para" para definir outro destino; Confirme para finalizar a operação.





No iOS

No iOS, você pode abrir arquivos 7z com aplicativos de descompactação como o iZip. Confira o passo a passo para realizar essa ação:

Baixe e abra o app iZip (iOS); Acesse "Files" para ver seus arquivos; Localize o arquivo 7z; Toque em "Abrir" para visualizar o conteúdo; Escolha "Extrair" para descompactar o arquivo.





No Windows

O Windows não possui suporte nativo a arquivos 7z, por isso é necessário instalar um aplicativo. Veja um exemplo de descompactação usando a solução BreeZip:

Instale e abra o app BreeZip (Windows); Acesse a pasta onde o arquivo 7z está localizado; Selecione o arquivo 7z; Clique em “Extrair”; Confirme o local de destino; Clique novamente em “Extrair” para concluir.





Além do BreeZip, você pode utilizar alternativas como o WinZip e o 7-Zip no Windows.

No macOS

O macOS possui suporte nativo a arquivos 7z através da ferramenta Utilitário de Compressão. No entanto, você pode usar o app The Unarchiver para gerenciar arquivos com essa ou outras extensões.

Baixe e abra o The Unarchiver (macOS); Associe a extensão 7z nos "Ajustes" do app; Clique duas vezes no arquivo 7z que deseja abrir; O arquivo será extraído para a mesma pasta automaticamente.





Veja também como zipar arquivos e pastas com as funções nativas do Windows e do macOS.