Divertida Mente 2 é o 1º filme do ano a bater US$ 1 bilhão

Apenas 19 dias após sua estreia nos cinemas, Divertida Mente 2 se tornou o primeiro filme a bater US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,50 bilhões) na bilheteria global, também sendo o primeiro longa do ano a conseguir o feito. Do número, US$ 469,3 milhões (cerca de R$ 2,5 bi) vêm da América do Norte — Estados Unidos, Canadá e México—, enquanto US$ 545,5 mi (cerca de R$ 3 bi) vêm do mercado internacional.

A sequência entra como a 11ª animação a faturar ao menos um bilhão, sendo que a Disney, responsável pelo filme junto ao estúdio Pìxar, possui oito longas de animação no clube bilionário. Divertida Mente 2 também é o longa animado a juntar a cifra mais rapidamente entre todos os 11. O recordista anterior era Frozen, de 2019.

O sucesso de Divertida Mente 2

No seu final de semana de estreia, o segundo filme da série fez US$ 151 mi (aproxidamente R$ 830 mi) na bilheteria doméstica americana, desbancando Duna: Parte 2 como maior estreia do ano e sendo o primeiro desde Barbie, em julho de 2023, a estrear acima dos US$ 100 mi (R$ 550 mi). Foram três finais de semana consecutivos no topo das bilheterias desde então.

Nessa semana, o filme também passou o sucesso do primeiro Divertida Mente, de 2015, que fez US$ 859 mi no mundo todo (R$ 4,7 bi). A notícia é particularmente boa para os estúdios, que não viam tantos sucessos desde a pandemia de covid-19.

Muitos filmes, como as animações da Disney Red: Crescer é uma Fera, Soul e Luca foram lançados diretamente no streaming, costume que, segundo alguns especialistas, diminuiu as bilheterias com o fim das restrições sanitárias.

Fonte: Variety