Como liberar acesso e ver conteudo sensível no Instagram

Caso você queira ver conteúdo sensível no Instagram, é possível mudar as configurações e determinar que a rede social mostre mais publicações do tipo. Por padrão, a plataforma exibe uma quantidade moderada de materiais considerados sensíveis, mas há um espaço para ajustar esses níveis.

O que é conteúdo sensível no Instagram?

O Instagram entende como conteúdo sensível qualquer publicação que não viola as diretrizes da comunidade, mas apresenta temas que nem todas as pessoas querem ver. Isso inclui posts sobre violência, materiais sexualmente explícitos ou sugestivos e publicações que promovem produtos regulamentados ou de venda controlada, como tabaco.

Esses temas normalmente não rompem as regras, então o Instagram não teria motivo para removê-los da rede — por outro lado, podem ser incômodos, então a alternativa é limitar a visualização desses posts. Existem casos em que os posts violam as regras e são removidos, como aqueles com violência explícita e nudez.

Como ver conteúdo sensível com maior frequência no Instagram

Para liberar mais conteúdos sensíveis no feed, é necessário ajustar a preferência nas configurações da rede. O processo pode ser feito somente no celular:

Abra o app do Instagram; Acesse o perfil; Toque no ícone de três barras; Selecione “Sugestão de conteúdo”; Toque em “Conteúdo sensível”; Escolha um dos níveis.





Restrições para menores de idade

A área de conteúdos sensíveis do Instagram oferece apenas os níveis “Padrão” e “Menos” para as contas de adolescentes com menos de 16 anos de idade. A medida faz parte de uma série de ações da rede para reduzir a exposição de menores de idade a conteúdos explícitos ou sensíveis.

Além disso, o app tem alguns filtros para temas mais delicados, como suicídio e transtornos alimentares — caso um menor de idade procure pelos termos, a plataforma exibe um aviso com métodos para pedir ajuda.

Se você encontrou uma publicação que viola os termos de uso do Instagram, pode denunciar a conta responsável por lá.