Bugatti Chiron avaliado em R$ 20 milhões é flagrado no Brasil

O Bugatti Chiron é um dos superesportivos mais cobiçados e exclusivos do mundo, que teve apenas 500 unidades produzidas pela fabricante francesa — a última, no fim de maio. Não à toa, portanto, chama a atenção por onde passar. E, recentemente, ele chegou ao Brasil.

O supercarro, que lá fora custa 3,7 milhões de euros (cerca de R$ 20 milhões), foi flagrado passeando por São Paulo, mais precisamente na região da Cidade Jardim, conhecida justamente por abrigar lojas de marcas premium e por reunir moradores com um poder aquisitivo maior.

O perfil oficial da Paíto Imports, importadora responsável pela chegada do modelo ao Brasil, divulgou imagens do único Bugatti Chiron do país rodando pela capital paulista, e de toda comoção que a passagem do superesportivo causou ao seu redor.

A empresa não revelou quanto o dono pagou para trazer ao carro ao Brasil, mas especula-se que o valor beirou os R$ 50 milhões, já que são acrescidos impostos e demais taxas aos custos originais do Bugatti Chiron vendido na Europa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pai?to Motors (@paitomotors)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pai?to Motors (@paitomotors)

Como é o Bugatti Chiron?

Além do design chamativo, o Bugatti Chiron ficou marcado na história por ser o último carro produzido pela marca a ostentar debaixo do capô o poderoso motor quad-turbo W16 8.0.

Esse propulsor é capaz de entregar ao motorista espantosos 1.578 cv de potência e 163,1 kgf/m de torque, além de dar ao piloto que estiver ao volante do Chiron uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 2,3 segundos.

O sucessor dessa máquina que agora deu as caras no Brasil já foi revelado. Trata-se do Bugatti Tourbillon, híbrido que tem seu powertrain formado por um motor de 8.3 litros V16 naturalmente aspirado, que foi produzido em parceria com engenheiros da Cosworth e incorpora tecnologias da Fórmula 1.

Ele trabalha em conjunto com três outros propulsores elétricos, alocados um na traseira e dois na dianteira. Combinados, os motores V16 e os elétricos geram uma potência de 1.800 cv, ainda mais impressionante que a do Chiron.