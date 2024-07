Deadpool & Wolverine e mais filmes chegam aos cinemas em julho de 2024

Lançamentos dos cinemas em julho 2024 - (crédito: Divulgação/Universal, A24 e Marvel Studios) Paulinha Alves - Canaltech Paulinha Alves

Julho promete ser um dos meses mais agitados de 2024 nos cinemas, com muitas estreias aguardadas chegando às telonas de todo o Brasil.

A lista de novidades começa com Meu Malvado Favorito 4, animação da Universal que estreia sete anos após o lançamento do terceiro título. Previsto para desembarcar no dia 4, o filme mostra as dificuldades de Gru para lidar com o nascimento do seu caçula, o pequeno Gru Jr, e a chegada de um novo vilão no pedaço chamado Maxime Le Mal.

Outra sequência que chega em julho no Brasil é MaXXXine, longa-metragem de slasher que encerra a trilogia formada por X: A Marca da Morte e Pearl. Protagonizado por Mia Goth, o filme segue os passos de Maxine Minx após ela sobreviver ao massacre no Texas e decidir recomeçar sua vida em Los Angeles, no início dos anos 1980, como uma estrela pornô.

Ainda no espírito de continuações, Twisters também chega às telonas esse mês. Sequência independente de Twister, de 1996, o longa-metragem de desastre acompanha um novo grupo de “caçadores de tempestades”; equipe dessa vez formada por nomes como Kate Carter (Daisy Edgar-Jones) e Tyler Owens (Glen Powell).

Por fim, outra produção que tem tudo para ser um arrasa-quarteirão não apenas de julho, mas de todo o ano de 2024, Deadpool & Wolverine é o terceiro filme do anti-herói – e primeiro a integrar o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU, na sigla em inglês). Com data de estreia marcada para o dia 25, o filme acompanha Deadpool e o X-Men unindo forças para uma nova missão.

Confira abaixo esses e outros títulos que chegam às telonas durante o mês de julho.

Todos os lançamentos do cinema em julho de 2024

04/07

Ainda Temos o Amanhã

Meu Malvado Favorito 4

Entrevista com o Demônio

Tuesday - O Último Abraço

A Flor de Buriti

Invencível

Orlando, Minha Biografia Política

11/07

MaXXXine

O Sequestro do Papa

Ninguém Sai Vivo Daqui

Deep Web: O Show da Morte

Infestação

Como Vender a Lua

Vovô Ninja

Caminhos Cruzados

18/07

Twisters

Divertimento

Hora do Massacre

Os Inseparáveis

Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul

A Música Natureza de Léa Freire

Greice

25/07

Deadpool & Wolverine

Redenção

O Mal Não Existe

Pequenas Cartas Obscenas

Fausto Fawcetti na Cabeça

Filho de Boi

Teca e Tuti: Uma Noite na Biblioteca

31/07