Apple Intelligence chegará ao Vision Pro, mas só em 2025, diz site

As soluções de inteligência artificial da suíte Apple Intelligence foram anunciadas inicialmente para os aparelhos Mac, iPhone e iPad na última WWDC, mas a companhia agora planeja integrar a tecnologia também ao Vision Pro. Segundo informações da Bloomberg, a Apple trabalha ativamente na adaptação dos recursos de IA para os seus óculos de realidade mista.

No entanto, os donos do headset terão que esperar um pouco mais para aproveitar as novidades do Apple Intelligence no aparelho, já que a implementação só deve ocorrer no próximo ano.

Apple Intelligence no Vision Pro

O Vision Pro possui capacidade de processamento para rodar os recursos do Apple Intelligence, que incluem ferramentas de escrita, priorização de notificações, um chatbot da OpenAI e uma versão aprimorada da Siri.

O headset conta com 16 GB de memória RAM e o poderoso chip M2, que o tornam mais robusto que alguns modelos básicos do MacBook.



De acordo com a Bloomberg, o maior obstáculo não é o hardware, mas sim “a adaptação da interface de usuário para um ambiente de realidade mista”. O visionOS, que é uma variante do iPadOS, precisa ser ajustado para tornar a interação com a Apple Intelligence intuitiva e eficiente em um espaço tridimensional.

Isso requer um trabalho significativo da equipe de design de interface da Apple, que precisa criar uma experiência de usuário coesa e funcional.



Outro desafio é a infraestrutura de computação em nuvem da Apple. A empresa tem sido cautelosa em expandir os recursos de IA para evitar sobrecarregar seus servidores. Contudo, dado que o Vision Pro ainda não alcançou grandes volumes de venda, essa preocupação pode ser menos significativa no curto prazo.

A previsão mais otimista sugere que o Apple Intelligence pode ser integrado ao Vision Pro até a WWDC de 2025, com o lançamento do VisionOS 3. No entanto, se os desenvolvedores conseguirem criar uma interface adequada antes disso, os usuários do Vision Pro poderão experimentar as novidades mais cedo.

Fonte: Bloomberg