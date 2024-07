Dá para desenhar? Quais Redmi Pad aceitam caneta

A família de tablets da Redmi é modesta e conta com apenas dois modelos, o Redmi Pad SE e o Redmi Pad Pro, e se você está de olho em um modelo para escrever, desenhar e assinar documentos com uso de caneta stylus, é fácil descobrir qual a opção ideal.

Enquanto a Xiaomi oferece diversas opções de tablets, a Redmi aposta em apenas duas versões até o momento.

O Redmi Pad Pro é o modelo mais completo da dupla e é compatível com a caneta Redmi Smart Pen. Já o Redmi Pad SE não traz suporte com canetas avançadas, mas não significa que você poderá interagir apenas com o dedo.

Redmi Pad Pro

O Redmi Pad Pro é o tablet mais completo da marca no momento e conta com processador de alta eficiência, enorme bateria e design ultrafino, sendo compatível com a Redmi Smart Pen, a primeira caneta ativa da fabricante.

A Redmi Smart Pen possui conexão Bluetooth 5.1. e oferece 4.096 níveis de pressão, taxa de amostragem de toque de 240 Hz e dois botões integrados, um dedicado para captura de tela e outro para escrita.

O acessório é ideal para quem busca escrever, desenhar e assinar documentos digitais usando o tablet, facilitando as tarefas do dia a dia sem gastar muito.

Redmi Pad SE

Embora o Redmi Pad SE (leia nosso review do Redmi Pad SE) não seja compatível com canetas stylus como a Redmi Smart Pen, é possível adquirir canetas touch de ponta arredondada que simula o toque do dedo.

Tais acessórios são facilmente encontrados em lojas físicas e online e custam muito menos que uma caneta mais inteligente com níveis de pressão, por exemplo.

Entretanto, a precisão do ponteiro e a resposta de toque é substancialmente inferior, podendo não ser a melhor opção para quem quer usar o tablet para escrever ou assinar documentos o tempo todo, mas suficiente para “quebrar o galho”.

Tablets Xiaomi com suporte para caneta

Se você acha que as opções da Redmi são poucas, você pode optar por tablets da Xiaomi que oferecem suporte para diferentes canetas stylus dependendo da sua necessidade.

O Xiaomi Pad 6 (leia o nosso review do Xiaomi Pad 6) traz suporte para a Xiaomi Smart Pen 2, Xiaomi Pad 5 é compatível com a Xiaomi Smart Pen e, finalmente, o Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 permite ser utilizado com a Xiaomi Focus Pen.

Seja qual for sua escolha, o Canaltech Ofertas possui as melhores promoções do momento para gastar menos! Fique de olho para garantir seu tablet pelo melhor preço.