SK Hynix investirá US$ 75 bilhões em memórias para IA até 2028

Na última semana (30/06), a SK Hynix confirmou em conferência com investidores que irá reestruturar prioridades para ampliar produção de memórias HBM. A medida visa acompanhar a demanda crescente do mercado de IA e implica também em um investimento de cerca de US$ 75 bilhões até 2028.

A informação confirmada pelo Reuters ainda cita o próprio presidente do Grupo SK, Chey Tae-won, afirmando se tratar de uma “mudança preventiva fundamental e necessária”.

Atualmente, a SK Hynix está entre as três maiores fabricantes de memórias do mundo, ao lado da Samsung e Micron, ambas que já estão investindo amplamente nos chips HBM para servidores de IA.

Em paralelo, a mudança no foco de produção implica diretamente em reduzir a produção de memórias para produtos domésticos, e isso inclui chips DRAM e GDDR.

Korean memory giant, #SK hynix, has announced a massive investment project of KRW 103 trillion (USD 75 billion) by 2028, with a majority of it allocating to #HBM!More details about its ambitious investment plan: https://t.co/oUcUz4Zcnm