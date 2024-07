Piloto Automático da Tesla confunde estrada com trilho de trem

O sistema AutoPilot, piloto automático da Tesla, já causou incontáveis confusões no trânsito e se tornou campeão em reclamações junto à NHTSA, órgão fiscalizador dos Estados Unidos. A mais recente “lambança” do sistema presente nos carros autônomos da marca, inclusive, não é inédita.

O proprietário de um Tesla revelou que por pouco não sofreu um grave acidente depois que acionou o piloto automático e o sistema confundiu um trilho de trem com a estrada de rodagem normal.

Em um post no Facebook, a polícia de Woodland confirmou o ocorrido e, mesmo sem ter divulgado o nome do motorista, emitiu um comunicado, em tom de alerta, para todos os proprietários de carros dotados de sistemas de condução autônoma, como os modelos da Tesla.

Segundo as autoridades, é necessário que todos os motoristas “permaneçam vigilantes” ao utilizar os recursos de piloto automático em seus carros. A polícia lembrou ainda que sistemas como o AutoPilot “são assistentes à condução e não substituem um motorista atento”.

Incidente entre Tesla e trem não é inédito

Apesar da situação pra lá de bizarra, a falha do sistema AutoPilot ao confundir trilhos de trem com estradas de rodagem não é inédita envolvendo os carros da Tesla dotados com tecnologia autônoma.

No início de maio, um motorista chegou a dirigir pelos trilhos de trem até quase colidir com uma locomotiva de carga. Na ocasião, porém, ele alegou que realmente não prestou atenção aos movimentos do piloto automático “por causa da forte neblina”, e que deveria estar mais atento.

Tesla thinks the train is a bunch of slow trucks pic.twitter.com/5Z5rwssD8I — Steve Nouri (@SteveNouri) February 22, 2023

Um outro caso, ocorrido em fevereiro do ano passado, mostra um carro da Tesla parado em frente a um trilho esperando o trem passar. Até aí, tudo certo. O problema é que o sistema de pioto automático, na verdade, identificou o trem como vários caminhões perfilados, como mostra a imagem da central multimídia.

A Tesla não se pronunciou a respeito da mais nova confusão envolvendo o sistema AutoPilot de seus carros, mas no site oficial da marca, há o mesmo aviso que a polícia de Woodland postou no Facebook, informando que "os sistemas de condução autônoma não liberam o motorista de prestar atenção no trânsito".