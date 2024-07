GPT-5 será “salto significativo” em relação ao GPT-4, diz CEO da OpenAI

O CEO da OpenAI, Sam Altman, abordou o desenvolvimento do sucessor do modelo GPT-4 durante entrevista no evento Aspen Ideas Festival, nos EUA. De acordo com Altman, um eventual GPT-5 (o nome ainda não foi confirmado pela empresa) representaria um “salto significativo” com relação ao modelo de IA antecessor, mas ainda pode demorar para chegar.

Perguntado sobre quais seriam os avanços tecnológicos do novo modelo, Altman disse que a empresa “ainda não sabe”, mas está otimista e ainda tem muito trabalho a fazer. Por outro lado, garantiu que a próxima geração do modelo de linguagem vai resolver muitos problemas encontrados no panorama atual.

"Eu imagino que seja um salto significativo. O GPT-4 faz algumas coisas errado, não consegue fazer muito em termos de raciocínio, às vezes sai totalmente dos trilhos e faz um erro bobo, que às vezes nem uma criança de seis anos faria. Eu espero que seja muito, muito melhor nesse sentido e possa ser usado para uma variedade ainda maior de tarefas úteis", comentou Sam Altman.

Assista ao trecho destacado durante a conversa:

Essa não é a primeira vez em que Altman faz duras críticas ao GPT-4 — ele já disse que o modelo é “burro e levemente embaraçoso” em outra entrevista.

Comparação com iPhone

Altman evitou trazer detalhes sobre o desenvolvimento do novo modelo de IA e apenas reforçou que o desenvolvimento está nas fases iniciais. Além disso, comparou o desenvolvimento do serviço com o primeiro modelo de iPhone lançado pela Apple: na visão do CEO, o aparelho ainda tinha bugs, mas “era bom o suficiente para ser útil para as pessoas.

"Ainda estamos numa etapa inicial do desenvolvimento de um sistema tão complexo. Existem problemas de dados e de algoritmo, o modelo ainda é pequeno em relação ao que pode se tornar um dia, e nós sabemos que eles ficam previsivelmente melhores. Acho que existem muitas coisas nas quais precisamos melhorar e estamos só no começo da tecnologia. O primeiro iPhone tinha muitos bugs, mas já era bom o suficiente para ser útil para as pessoas", explica.

A OpenAI já confirmou que treina a nova geração do próximo grande modelo de IA da empresa, mas ainda não há uma previsão de lançamento. O lançamento mais recente da companhia é o GPT-4o, de maio deste ano, com melhorias na capacidade multimodal para entender comandos com texto, áudio e vídeo ao mesmo tempo.