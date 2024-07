Sense8 | 10 filmes e séries com o elenco da série da Netflix

Considerada uma das séries mais caras da Netflix, Sense8 estreou em 2015 contando a história de oito pessoas de nacionalidades diferentes que nunca haviam se visto e que começam a se comunicar telepaticamente. Não demora muito para eles descobrirem que são sensates, pessoas que nasceram no mesmo dia, mês e ano; e que estão sendo caçados por um grupo que os vê como ameaça mundial.

Cheia de reviravoltas, a trama conquistou o público do Brasil e do mundo, e seu principal chamariz foi justamente ter um elenco diversificado e talentoso.

Conheça alguns dos atores que participaram da trama e descubra outros filmes e séries que eles estrelaram.

Jamie Clayton

Uma das protagonistas de Sense8, Jamie Clayton deu vida à Nomi Marks, uma hacker política que se relacionava com Amanita (Freema Agyeman), uma ativista dos direitos LGBTI+. As duas formavam um dos melhores casais da séries e a personagem de Clayton deu visibilidade a causa trans, já que era uma mulher transexual.

1. The L Word: Geração Q

Spin-off da famosa da série The L Word, a obra Generation Q mostrou como a vida das protagonistas da série principal evoluíram e como suas vidas mudaram com o passar do tempo. Clayton entrou para o elenco recorrente da atração para interpretar Tess, uma garçonete durona.

2. Hellraiser - Renascido do Inferno

Lançado em 2022, esse filme de terror é um remake do clássico Hellraiser - Renascido do Inferno, lançado em 1987.

A obra foi conduzida pelo diretor David Bruckner (O Ritual), e acompanha uma jovem tentando enfrentar forças sádicas e sobrenaturais por trás de uma caixa de quebra-cabeças que pode ser responsável pelo sumiço do seu irmão. No filme, Clayton vive Pinhead, o famoso vilão da franquia.

O filme está disponível no Paramount+, Apple TV+, Globoplay, Microsoft e Google Play.

Miguel Ángel

Miguel é um ator espanhol que coleciona em seu currículo várias produções de sucesso, como a série La Casa de Papel, no qual participou como René, o amante de Tóquio; e também Narcos, quando viveu Franklin Jurado, o operador financeiro que lavava dinheiro para o cartel de Cali. Ele também participou de outras séries da Netflix e da Max.

3. Sky Rojo

Sky Rojo é uma série espanhola que acompanha três prostitutas — Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) — tentando fugir do cafetão Romeo para viver em liberdade. O problema é que antes elas têm que encarar Moíses (Miguel Ángel), um dos capangas do criminoso que tem prazer em ser sádico e causar medo e dor nas suas vítimas.

Com três temporadas completas, a série está disponível na Netflix.

4. 30 Monedas

De vilão a mocinho, Miguel também participou de 30 Monedas, uma série cuja primeira temporada é incrível e brilhante, mas que peca muito na segunda.

Cheia de reviravoltas, a trama acompanha o padre Manuel Vergara (Eduard Fernández), o prefeito da cidade de Pedraza, Paco (Miguel Ángel), e a melhor veterinária do local, Elena (Megan Montaner), tentando encontrar a última moeda de prata que Judas Iscariot recebeu ao trair de Jesus.

Eles precisam encontrar esse artefato antes que ele caia nas mãos erradas e dê mais poder para as forças do mal, mas ao investigar acabam descobrindo uma conspiração da Igreja Católica que pode colocar suas vidas em risco.

As duas temporadas de 30 Monedas estão disponíveis na Max, e, mesmo que a segunda deixe a desejar, a primeira é tão incrível que vale o play!

Brian J. Smith

Brian Smith começou sua carreira no cinema vivendo um homem gay que sofria intolerância do pai fundamentalista, no longa Hate Crime. A partir daí, participou de outros filmes independentes, até conseguir emplacar em séries de sucesso como Gossip Girl. Em Sense8, vive o policial Will Gorski.

5. Gossip Girl

Smith entrou em Gossip Girl na quinta temporada, dando vida à Max Harding, um aspirante a chef de cozinha cujo plano era abrir o próprio restaurante ao lado da sua namorada Ivy Dickens. Na trama, ele é abandonado pela garota quando ela decide dar um golpe na família van der Woodsens.

Gossip Girl 2007, a série original, está disponível na Max e Netflix.

6. Os Meninos da Guerra (The War Boys)

Em 2009, Smith participou do filme Os Meninos da Guerra, um drama de ação sobre três vigilantes que cuidam da fronteira dos Estados Unidos. A missão do trio é prender os imigrantes e enviá-los de volta ao México, mas para isso, é preciso deixar as emoções de lado.

The War Boys pode ser encontrado em ofertas online.

Freema Agyeman

De origem inglesa, Agyeman participou de várias produções de sucesso na televisão britânica, entre elas Doctor Who e Law & Order: UK. Neste, entre 2009 e 2012, viveu a protagonista Alesha Phillips.

Em Sense8, ela deu vida à Amanita, uma mulher bonita e independente que lutava em prol dos direitos da comunidade LGBTI+.

7. O Diário de Carrie

Derivado de Sex and The City, O Diário de Carrie foi lançado em 2013, tendo foco no público adolescente. A trama acompanha uma jovem Carrie Bradshaw (Anna Sophia Robb) que ainda está no ensino médio e escreve em seu diário sobre os sonhos de ser escritora.

Na série, Agyeman vive Larissa Loughlin, uma das personagens centrais da trama e ex-editora da revista Interview. Ela é uma espécie de mentora de Carrie.

8. Hospital New Amsterdam

Os dramas médicos costumam fazer sucesso com o público, e Hospital New Amsterdam não foi diferente. Na trama, Agyeman deu vida à Dra. Helen Sharpe, uma das principais personagens da produção que deixou a série após o final da quarta temporada.

Todos os episódios estão disponíveis no Globoplay.

Bae Doona

A atriz e fotógrafa sul-coreana Bae Dona viveu Sun Bank em Sense8, uma executiva de negócios e estrela do kickboxing, que, sem querer, é envolvida em uma teia de fraudes e mentiras graças ao seu irmão.

Ao saber da morte do seu pai, no entanto, ela trabalha para vingar a morte dele e limpar seu nome dos escândalos que foi envolvida.

9. O Mar da Tranquilidade

Nesta série sul-coreana da Netflix, Bae Doona vive Song Ji-An, uma cientista selecionada para integrar uma equipe que irá embarcar em uma perigosa missão até a Lua. O objetivo é recuperar amostras de uma estação de pesquisa abandonada no satélite e ainda guarda alguns mistérios.

A obra estreou em 2021 e está disponível na Netflix.

10. Rebel Moon- Parte 1

Além das séries sul-coreanas, Bae também participou do primeiro filme de Rebel Moon, dando vida à Nemesis, uma espadachim cheia de atitude. A atriz optou por fazer a maior parte das suas cenas de ação, evitando o uso de dublês.

Rebel Moon - Parte 1: A Menina de Fogo está na Netflix.