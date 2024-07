Grok, IA de Elon Musk, ganhará novas versões a partir de agosto

Elon Musk, o dono do X (antigo Twitter), afirmou em algumas publicações na plataforma que as próximas versões de sua inteligência artificial Grok serão lançadas nos próximos meses. Enquanto o Grok 2 chegará em agosto, o Grok 3 deve ser disponibilizado até o fim de 2024 — segundo o empresário, ambos prometem aprimoramentos e serão “realmente especiais”.

Grok em 100 mil GPUs H100 da NVidia

A informação surgiu na manhã de segunda-feira (1º) em resposta de Musk a um vídeo do CEO da Cohere (empresa canadense de IA) Aidan Gomez, postado por um seguidor no X. Na publicação, Gomez destaca que muitos modelos de inteligência artificial recebem treinamento nos resultados do que já foi estabelecido pela OpenAI (dona do ChatGPT) e que como a Cohere não fez isso com sua LLM, os usuários sentiram que havia algo diferente na tecnologia.

Elon Musk concordou com o sentimento e afirmou que o Grok 2 chega em agosto deste ano. “É preciso muito trabalho para eliminar os LLMs dos dados de treinamento da Internet. Grok 2, que será lançado em agosto, será uma grande melhoria nesse aspecto”, ressalta Musk.

Em seguida, o bilionário disse que o Grok 3 será lançado até o fim do ano e “será algo especial”, pois vai receber o treinamento de 100.000 GPUs H100 da NVidia. Vale lembrar que a versão mais recente do Grok — a 1.5 — foi liberada em março e oferece melhor desempenho para tarefas com código e relacionadas à matemática.

Sadly quite true. It takes a lot of work to purge LLMs from the Internet training data. Grok 2, which comes out in August, will be a giant improvement in this regard. July 1, 2024

Musk quer supercomputador para a xAI

O empresário apresentou planos com muita ambição para investidores da xAI, sua startup de inteligência artificial. Musk quer criar um supercomputador para alimentar e treinar o chatbot Grok e avançar ainda mais na tecnologia.

O objetivo do bilionário é o de ter a poderosa máquina de forma operacional até 2025 e, para isso, pode precisar de uma parceria com a empresa estadunidense Oracle.