AMD Ryzen 9000 serão muito mais baratos que geração anterior

Com muita expectativa para o lançamento dos Ryzen 9000 no fim de julho, uma loja da Eslovênia chamada Funtech listou o preço das novas CPUs no sábado (29) e os valores são sensivelmente baixos. Ainda não se sabe se os números divulgados pela varejista representam os valores oficiais da AMD, mas há descontos de 22% entre os modelos topo de linha da geração passada.

Disponíveis na modalidade de pré-venda, a loja lista todos os quatro processadores Ryzen 9000 anunciados pela AMD. Começando pelo carro-chefe, o Ryzen 9 9950X custa € 659,90 com 16 núcleos e 32 threads, ou seja, um preço € 190 mais barato que os € 849 cobrados no Ryzen 9 7950X. Algo similar acontece no Ryzen 9 9900X de € 499,90, que sai € 170 mais em conta que o Ryzen 9 7900X.

Passando para os dois modelos restantes, o Ryzen 7 9700X chegaria ao mercado por € 399,90 e representa um valor € 80 inferior ao cobrado pelo poderoso Ryzen 7 7800X3D. Vale lembrar que a AMD pode alterar as configurações de consumo do 9700X para melhorar o desempenho. Por outro lado, o Ryzen 5 9600X teve uma redução de € 50 em relação a sua contraparte da geração passada.

Os dados da loja mostram valores ainda menores do que havia sido vazado há poucas semanas. Caso a AMD realmente se comprometa a entregar a série Ryzen 9000 com preços tão competitivos, a Intel pode ter sérios problemas no futuro, principalmente em um cenário de desconfiança do público a respeito de suas CPUs com defeito.

A geração Ryzen 9000 deve ser lançada no fim de julho, enquanto os modelos Ryzen 9000X3D chegariam em setembro com possibilidade de overclock completo.