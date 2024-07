Absolut Power | Superman sofre derrota pesada no evento de verão da DC

Alardeado nos últimos meses por conta da movimentação de Amanda Waller em torno da criação de uma Trindade do Mal para destruir os heróis com superpoderes na Terra do Universo DC, o “evento de verão” da editora, Absolut Power, finalmente está entre nós. E a primeira edição já começa chocando a sociedade com o Superman tomando uma tunda ao ficar sem poderes.

Para resumir o que vem acontecendo nos últimos meses, Waller vem escalando absurdamente ao status de supervilã depois de ser promovida a líder do Bureau of Sovereignty. Essa é uma posição de poder político absoluto que foi concedida por um estranho conchavo de misteriosas autoridades mundiais nos bastidores burocráticos mundiais.

Com a Liga da Justiça desativada temporariamente depois de mais uma derrota que devastou os heróis em Crise Sombria nas Infinitas Terras, os Titãs passaram a proteger o planeta. Waller recebeu o poder absoluto ao se aproveitar da ingenuidade da equipe para apontar o fracasso do grupo ao lidar com o caos massivo da saga Titans: Beast World, em que a humanidade enfrentou uma pandemia de metamorfoses bestiais na população.

Waller tem sido tão bem-sucedida que os heróis nunca foram tão impopulares perante a humanidade e líderes mundiais, que agora os veem como imprevisíveis e perigosos demais.

E, para executar o golpe letal contra os superseres, ela reuniu sua Trindade do Mal e alinhou parcerias cósmicas para barrar cada um dos principais integrantes da Liga da Justiça. A começar pelo Superman.

A Trindade do Mal e os poderes roubados

Essa mulher trabalha, hein. Enquanto destilava todo esse veneno, Waller recrutava a nova vilã Rainha Brainiac e o poderoso andróide Failsafe de Batman, criando uma nova Trindade do Mal no Universo DC. E o primeiro passo dessa frente baixo-astral no início de Absolut Power foi roubar os poderes de toda a Liga da Justiça e transferi-los para um novo “Esquadrão Suicida”.

Na prévia de Absolute Power #1, Superman aparece para impedir um assalto cometido por alguns criminosos de quinta categoria. No entanto, quando um membro da tripulação em pânico abre fogo, o Homem de Aço faz uma descoberta horrível: seus poderes desapareceram.

Waller lançará uma nova versão de seu primeiro grupo de contingências, que agora atende por Força-Tarefa VII. A equipe é formada por robôs Amazo imbuídos com os poderes roubados da Liga da Justiça. O andróide com os poderes do Superman é conhecido como o Último Filho e tem como missão caçar Shazam, Mary Marvel e Adão Negro.

É, meus amigos, a situação anda azeda para os heróis da Liga da Justiça. Seguimos acompanhando.