iPhone 16 Pro e Pixel 9 devem ter telas melhores que a do S24 Ultra

A Apple deve se juntar ao Google na adoção do novo painel OLED da Samsung na linha iPhone 16, revelou o site sul-coreano ETNews nesta segunda-feira (1). A solução da tela incrementaria o brilho, a eficiência energética e vida útil dos dispositivos.

Segundo as informações traduzidas, a Samsung já começou a produzir o painel M14 OLED para adoção já no segundo semestre deste ano. A série “M” refere-se aos painéis OLED feitos para smartphones top de linha, enquanto a numeração “14” indica a quantidade materiais premium usados na fabricação — o Galaxy S24 Ultra, por exemplo, usa o M13 OLED.

Fontes da indústria sul-coreana revelaram que os smartphones do Google e Apple estão previstos para incorporar a solução de tela M14 OLED da Samsung. É provável que ela seja usada somente nos modelos iPhone 16 Pro e Pro Max, que devem chegar ao mercado em setembro deste ano, enquanto o Google utilizaria o componente em toda a linha Pixel 9 e no Pixel Fold 2.

O novo painel OLED da Samsung Display ainda não foi lançado, mas espera-se que ele aprimore o brilho máximo, além de ter melhor eficiência energética. Se confirmado, as telas dos novos smartphones seriam consideravelmente melhores que as do Galaxy S24 Ultra, referência no assunto em 2024.

Fonte: ETNews (em coreano)