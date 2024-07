Android vai ler QR Code exibido na tela do celular, diz site

A função Circule para Pesquisar do Google será capaz de ler QR Codes exibidos na tela do celular ou tablet em uma atualização futura. É o que mostra o desenvolvedor AssembleDebug em parceria com o portal Android Authority ao analisar uma versão recente do aplicativo do buscador para Android.

A novidade se concentra na função que se popularizou com o lançamento do Galaxy S24 e facilita a busca ao circular itens em exibição na tela do celular ou tablet. Contudo, você não precisa do gesto para fazer a leitura: basta acionar a ferramenta para que o QR Code seja decifrado automaticamente.

Além disso, também será possível escanear códigos de barra, caso esteja em exibição em um site, documento ou imagem acessada diretamente pelo dispositivo.

Here's a demo of Circle to Search's upcoming QR code scan feature



AndroidAuthority - https://t.co/C3Sqelo6AU pic.twitter.com/uWpXLzZChr — AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) June 30, 2024

Ainda indisponível

O recurso auxilia casos em que o usuário dá de cara com um código QR ao acessar um site ou uma publicação em rede social e não tem outro celular por perto para fazer a leitura com a câmera, por exemplo. Além disso, a integração agiliza o processo, pois você só precisa fazer um gesto para abrir o link, acessar o número de telefone e afins por trás da imagem.

Ao contrário da solução atual com o Google Lens, cujo processo depende de tirar uma captura de tela do código para enviá-la posteriormente ao aplicativo do Google.

Por outro lado, a função não está disponível para todos e também não há previsão de lançamento do recurso ao público em geral. Mesmo assim, a reportagem do portal aponta que o recurso foi descoberto na versão 15.25.32 do aplicativo do Google para Android.