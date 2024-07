Homem engole pílula com câmera e transmite interior do corpo ao vivo

Endoscopia? Coisa do passado! A empresa Endiatx quer mudar as coisas com sua mais nova invenção: uma pílula que pode ser engolida e transmitir ao vivo o interior do corpo da pessoa. Em um vídeo compartilhado na última quarta-feira (26), o engenheiro responsável pelo projeto, Alex Luebke, fez uma demonstração em público de como a novidade funciona.

O cofundador da startup engoliu a pílula (chamada de Pillbot) ao vivo no palco, e esta foi então controlada remotamente com um controle de PlayStation 5 pelo outro cofundador da Endiatx, o professor de medicina Vivek Kumbhari.

Com a demonstração, foi possível ver em tempo real o interior do esôfago e estômago de Luebke.

“Desde o início da era moderna, a única maneira de realmente olhar para dentro era através de cirurgias rudimentares. Ao longo dos últimos 150 anos, tivemos excelentes tecnologias que nos permitem olhar de fora, como raio-X e ressonâncias magnéticas. Mas o que proponho e gostaria que explorássemos hoje é olhar para a microrrobótica dentro do corpo humano", diz Luebke, no vídeo.

Pílula com câmera

O primeiro protótipo da Pillbot tinha o tamanho de uma bola de futebol americano, então aos poucos, com estudos e melhorias, foi possível reduzir o tamanho do dispositivo até que ficasse "engolível".

Segundo o relato do engenheiro, a pessoa não sente nenhum tipo de dor ou desconforto depois que toma a pílula.

O vídeo também conta com a demonstração da habilidade do dispositivo em se mover na água, graças a minúsculos propulsores.

O próximo passo para a pílula é aprimorar suas capacidades por meio da IA. A ideia, com isso, seria dar às pequenas pílulas controle autônomo e a capacidade de mapear toda a superfície interior do estômago.

De acordo com o próprio site da empresa, o principal objetivo por trás da Pillbot é "proporcionar acesso sem precedentes para diagnóstico e tratamento gastrointestinal".

"Nossa missão é transformar o cenário do atendimento médico empregando robótica em miniatura por todo o corpo humano. Nossa tecnologia de ponta visa melhorar os resultados dos pacientes e agilizar os procedimentos clínicos", diz o site da Endiatx. Mas ainda há uma longa jornada até que a pílula com câmera esteja disponível no mercado.

Fonte: Endiatx, TED