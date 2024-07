Apple pode anunciar integração com a IA Google Gemini, diz colunista

A Apple estaria próxima de fechar um acordo para integrar o modelo de IA Gemini, do Google, nos dispositivos da empresa. De acordo com o colunista Mark Gurman, do site Bloomberg, a parceria pode ser anunciada no último trimestre deste ano.

Durante o anúncio do Apple Intelligence, o novo pacote de serviços de IA para iOS, iPadOS e macOS Gigante de Cupertino revelou uma integração para usar o ChatGPT nas buscas com a Siri. Na ocasião, o líder da equipe de software da empresa, Craig Federighi, deixou aberta a possibilidade de adicionar outros chatbots de IA de terceiros para os sistemas.

Além de um acordo pelo Gemini, a Apple também negociaria com a Anthropic, criadora da IA Claude, para inseri-la nos sistemas. O colunista reforça que pelo menos uma nova parceria deve ser anunciada, com vantagem para o Google.

Apple também pode cobrar por serviços de IA

A matéria original também traz a possibilidade de a Apple incluir serviços pagos com ferramentas de IA. O Apple Intelligence será gratuito no lançamento, mas existe um plano a longo prazo para cobrar por mais recursos e criar uma espécie de “Apple Intelligence+”, algo nos moldes do iCloud+, que oferece maior espaço de armazenamento em nuvem para as contas da empresa.

Parceria com a Meta foi descartada

A Apple também negociou com a Meta para incluir o chatbot de IA Llama nos produtos da empresa, mas o acordo não foi para a frente. Alguns dos motivos para a desistência, de acordo com Mark Gurman, foram preocupações com as práticas de privacidade promovidas pela dona do Facebook e uma preferência pela performance do ChatGPT.

Vale lembrar que o Apple Intelligence vai começar a chegar aos aparelhos da Maçã a partir do último trimestre deste ano, com uma versão Beta liberada apenas em inglês. Você pode conferir a lista de dispositivos compatíveis com as novas ferramentas de IA da empresa.

Fonte: Bloomberg