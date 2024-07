Windows 11 atinge quase 30% de participação no mercado

Qual é o Windows mais usado no mundo? Apesar de o Windows 11 ser o sistema mais recente e trazer novidades significativas, como a integração da IA Copilot, ele ainda não é o líder em participação de mercado. De acordo com os dados mais recentes da Statcounter, o Windows 10 continua dominando com uma participação esmagadora de 66,1% em junho de 2024.

No mês passado, o Windows 11 registrou um crescimento notável de 2,14 pontos percentuais, subindo de 27,67% para 29,71%. Esse aumento representa uma recuperação significativa após uma queda de dois meses consecutivos no início do ano, quando o sistema se tornou o primeiro a perder usuários em meio ao ciclo de vida. Agora, o Windows 11 está retomando seu impulso.

Liderança do Windows 10

Mesmo com o crescimento do Windows 11, o Windows 10 ainda mantém uma vantagem substancial. Embora o sistema mais antigo esteja perdendo usuários, ele permanece firme no topo. No último mês, o Windows 10 sofreu uma queda de 2,23 pontos percentuais, mas ainda detém uma participação de 66,1%.



Interessante notar que as versões mais antigas do Windows ainda possuem uma base de usuários dedicada. O Windows 7, por exemplo, tem 2,95% de participação, enquanto o Windows 8.1 e o Windows XP têm 0,4% e 0,39%, respectivamente.



Participação de mercado em julho de 2024:

Windows 10: 66,1% (-2,23) Windows 11: 29,71% (+2,14) Windows 7: 2,95% (+0,09) Windows 8.1: 0,4% (-0,03) Windows XP: 0,39% (+0,02)





Fim do suporte ao Windows 10 em 2025

É importante lembrar que, apesar de sua popularidade, o Windows 10 está se aproximando do fim de sua vida útil. O suporte oficial para o sistema operacional terminará em 14 de outubro de 2025. Após essa data, apenas aqueles que optarem por pagar por uma extensão do suporte poderão continuar recebendo atualizações de segurança até 2028.



Usar um sistema sem suporte oficial traz riscos, pois significa que não haverá mais atualizações de segurança para proteger contra novas ameaças. Para os usuários do Windows 10, a solução será atualizar para o Windows 11 ou considerar a adoção de uma distribuição Linux para manter seus PCs e notebooks em funcionamento.



Essa transição será interessante de observar, especialmente após outubro de 2025, quando se espera um aumento significativo no número de atualizações para o Windows 11. Até lá, o Windows 10 continua sendo o sistema operacional preferido pela maioria dos usuários.