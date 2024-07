YouTube vai deixar colocar capa em playlists, diz site

Para quem gosta de deixar tudo o mais personalizado possível, o YouTube pode finalmente oferecer a opção de adicionar uma capa para playlists de vídeos na plataforma. É o que aponta o vazador AssembleDebug através do site Android Authority, que encontrou indicadores nos códigos da versão Beta v19.26.33 do aplicativo.

Thumbnails nas playlists do YouTube

É importante destacar que atualmente, não há nenhuma opção para adicionar uma capa a uma playlist de qualquer tipo no YouTube. Quando você junta vídeos em uma lista de reprodução na plataforma do Google, a thumbnail é baseada no primeiro conteúdo inserido. Sendo assim, a descoberta do leaker chama a atenção, pois pode oferecer uma nova camada de customização ao serviço.

Na imagem divulgada, é possível notar termos, como “playlist cover” e “upload”, que claramente apontam para um recurso que pode eventualmente ser testado no app.

No entanto, ainda não dá para se animar muito, pois como tudo foi encontrado nos códigos da versão Beta do YouTube para Android, não tem como saber quando e se a novidade será liberada para o público.

YouTube Premium recebe IA e pode ficar mais barato

Segundo o YouTube, a plataforma quer melhorar a experiência do usuário e, para isso, adicionou novas funções para quem assina o serviço Premium do aplicativo.

A primeira delas é o recurso de miniatura (também conhecido como Picture-in-Picture) para o Shorts, que possibilita conferir os vídeos curtos enquanto a pessoa utiliza outros programas. O segundo recebeu o nome de “Jump ahead” e permite avançar os vídeos para partes importantes com o auxílio de inteligência artificial.

Além disso, a empresa destacou que pensa em outros modelos de preços e pode deixar o YouTube Premium mais barato no futuro.

Fonte: Android Authority