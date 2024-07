Novos AirPods teriam câmera embutida para uso com Vision Pro, diz analista

A próxima geração dos AirPods pode trazer uma novidade até então inédita no segmento: a presença de câmeras infravermelho. De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, o recurso servirá para integrar os fones de ouvido ao headset Apple Vision Pro.

As novas câmeras seriam capazes de identificar a movimentação dos elementos em volta dos fones, o que ajudaria na geração de áudio espacial. Assim, se uma pessoa virar a cabeça enquanto assiste a um vídeo usando o Apple Vision Pro, o som se movimentaria de forma dinâmica.

Atualmente, os modelos mais recentes de AirPods já possuem compatibilidade com o som espacial e modo de baixa latência quando pareados com o Apple Vision Pro. No entanto, é provável que a presença do sensor infravermelho aumente significativamente a precisão do recurso.

Por isso, Kuo aponta que a funcionalidade será capaz de “otimizar a experiência do som e computação espacial”, ao enfatizar o direcionamento do som.

O analista ainda adicionou que as câmeras infravermelho serão parecidas com o que é visto nos iPhones mais recentes, em que o componente serve para autenticação facial com o Face ID.

As peças devem ser produzidas pela Foxconn, empresa taiwanesa que já faz parte do processo de montagem de dispositivos da Apple há anos. Estima-se que aproximadamente 10 milhões de câmeras para AirPods sejam produzidas em um momento inicial.

Por enquanto não é possível afirmar quais modelos de AirPods receberão as novas câmeras, mas é provável que os AirPods Pro de terceira geração sejam os escolhidos para estrear o recurso. Afinal, a linha já oferece as integrações com o Apple Vision Pro, incluindo a compatibilidade com som lossless sem perdas de qualidade.

Fonte: Medium