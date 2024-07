Novos IA PCs AMD Ryzen AI 300 Strix Point chegam no fim de julho

Na última sexta-feira (28), sites de varejo e revendas autorizadas atualizaram a listagem dos novos IA PCs da AMD com processadores Ryzen AI 300 Strix Point, confirmando lançamento para 28 de julho. Até então, a AMD havia afirmado apenas que os novos notebooks chegariam ao mercado neste mês, mas sem uma data específica.

Modelos como o ASUS Zenbook S 16, ultrafino, e ProArt PX13, para criadores de conteúdo, já estão disponíveis em pré-venda com a nova data na Best Buy dos EUA, listados entre US$ 1.400 e US$ 1.700.

Anteriormente, os mesmos modelos estavam listados como previstos para dia 15 de julho. Não está claro se a AMD adiou o lançamento, ou se a data anterior era apenas um “place holder” com estimativa aproximada de quando os notebooks começariam a ser enviados aos clientes que realizassem a pré-compra.

IA PCs profissionais com potencial para games

Vale ressaltar que os novos IA PCs da AMD ainda não são modelos dedicados para o público gamer, no entanto, as APUs Ryzen 8000 já são bem impressionantes nesse sentido.

Considerando que os chips Ryzen AI 300 já trazem iGPUs com suporte a RDNA 3.5, mesmo modelos sem gráficos dedicados podem servir como uma boa solução híbrida entre uma estação de trabalho poderosa, e um PC gamer ultrafino, leve, e extremamente portátil.