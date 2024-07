CPUs Ryzen 9000X3D terão suporte a overclock completo

Com muito foco em desempenho, os processadores AMD Ryzen 9000X3D devem ser lançados até o fim de 2024 e chegariam com suporte completo para overclock. Essa seria uma mudança significativa em relação às gerações anteriores, que eram mais conservadores nesse sentido, e mostram como a AMD pode ter amadurecido a tecnologia do 3D V-Cache.

As informações obtidas pelo site Wccftech não entram em aspectos técnicos aprofundados, mas citam que o time vermelho trabalha em ferramentas para os usuários terem mais flexibilidade no overclock dessas CPUs. No entanto, esse suporte ainda pode ter algumas limitações, visto que a 3D V-Cache é uma tecnologia mais sensível para operações manuais.

Vale lembrar que essa seria a primeira vez que a AMD abrirá o suporte a overclock para processadores 3XD. A primeira geração com o Ryzen 5800X3D não recebeu a função, enquanto os atuais Ryzen 7000X3D só podem ser modificados por meio do Precision Boost Overdrive e o Curve Optimizer.

O site ainda obteve alguns detalhes a respeito da compatibilidade com memória RAM dos novos Ryzen 9000. A ideia é que a futura geração mantenha o suporte de 6.000 MT/s para o DDR5, mas os usuários ainda teriam a possibilidade de usar módulos a 6.400 MT/s.

Enquanto os Ryzen 9000 regulares devem ser lançados no fim de julho, os Ryzen 9000X3D chegariam em setembro com as novas placas-mãe X870E.

Fonte: Wccftech