Galaxy Tab S10 | Tablet da Samsung não deve ter modelo mais barato

Com a família de tablets Galaxy Tab S10 chegando em 10 de julho, novos rumores vindos diretamente da mídia sul-coreana sugerem que a Samsung não deve lançar o Tab S10 básico, deixando apenas os modelos Plus e Ultra na linha.

Segundo as informações traduzidas, a Samsung deve lançar o Tab S10 em dois tamanhos: 12,4 polegadas (Plus) e 14,9 polegadas (Ultra), deixando de lado o modelo com 11”, que seria do Tab S10. Não haveria mudança nas telas entre gerações.

A estratégia seria competir mais de perto com a nova linha iPad Pro, que chegou em duas opções de tamanho e tela AMOLED. Isso levanta a possibilidade de a Samsung lançar futuramente um tablet da linha Fan Edition (FE) para disputar com os iPad Air.

Esse vazamento faz até sentido se considerarmos que o modelo Tab S10 padrão quase não apareceu antes do lançamento. Grande parte dos vazamentos noticiados no Canaltech foram relacionados aos Tab S10+ e S10 Ultra.

Até o momento, a Samsung não confirmou os rumores, mas faltam poucos dias para termos certeza do futuro da linha Tab S10. O Galaxy Unpacked do segundo semestre acontecerá no dia 10 de julho, e o Canaltech estará presente para contar todas as novidades.