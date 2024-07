Galaxy Ring vaza com medição de estresse, ciclos menstruais e mais

O Galaxy Ring, primeiro anel inteligente da Samsung, acaba de aparecer em um novo vazamento com diversas funções de saúde e bem-estar. As informações mais recentes apontam o que será possível monitorar com o gadget, em conjunto com o aplicativo Samsung Health.

Será possível acompanhar o nível de batimentos cardíacos e de estresse, por meio de uma interface bastante semelhante ao que é visto nas medições feitas com relógios ou pulseiras da marca.

Como o anel não terá um display integrado, todo o processo de medição será mostrado por meio de um pop-up no aplicativo, em que o progresso está marcado com porcentagens.

Outras medições mostradas no print incluem o acompanhamento e previsão de ciclos menstruais, feito por meio de marcações da temperatura da pele. Esta detecção poderá ser feita pelo Galaxy Ring ou por relógios Galaxy Watch, e será possível escolher entre os dois caso a pessoa possua ambos os acessórios.

Os recursos do anel inteligente também se estenderão ao acompanhamento da qualidade do sono, incluindo a detecção de ronco — no entanto, neste caso a captura é feita pelos microfones do celular pareado. Será possível escolher se esse monitoramento será feito apenas uma vez ou frequentemente, se o som será gravado, e quanto tempo o áudio ficará armazenado.

O Galaxy Ring já apareceu em conteúdos oficiais da Samsung anteriormente, incluindo imagens de divulgação e primeiros detalhes sobre sua funcionalidade.

Mais recentemente, o produto passou pela homologação da Anatel, incluindo nove versões com diferenças no diâmetro para encaixar em distintos tamanhos de dedo. A certificação também confirmou alguns detalhes técnicos do acessório, como a compatibilidade com Bluetooth e NFC.

O anel inteligente deve ser oficializado pela Samsung no dia 10 de julho, quando acontecerá o próximo evento Galaxy Unpacked. Na mesma data, a empresa ainda deve apresentar outros produtos de diferentes segmentos, incluindo seus celulares dobráveis Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, relógios Galaxy Watch 7/Ultra, fones de ouvido Galaxy Buds 3 e mais.

Fonte: X/@AssembleDebug