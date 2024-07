Dengue | Após Europa, infecções se alastram nos EUA

A crise climática exportou a dengue para outros países, e depois de um significativo aumento de casos em países da Europa, agora é a vez dos Estados Unidos se depararem com um cenário preocupante de ascensão da doença. O CDC (Centers for Disease Control and Prevention, um dos principais órgãos de saúde dos EUA) relatou pelo menos 745 casos de viajantes infectados no país, de 1º de janeiro a 24 de junho de 2024.

Um dos locais mais afetados pela dengue nos EUA tem sido a Flórida, com 197 casos. Em seguida, vem Nova Iorque, com 134 casos. A lista segue com 50 em Massachusetts, 40 na Califórnia, 14 no Colorado, nove no Arizona e pelo menos oito no Distrito de Columbia.

Mas a maior parte da preocupação se concentra em Porto Rico, que chegou a declarar emergência de saúde pública, com 1.498 casos de dengue relatados até agora.

Já faz mais de uma década desde que Porto Rico viu seu último surto de dengue. Embora o vírus seja endêmico no território, as medidas de isolamento da pandemia de covid-19 contribuíram para cortar esse ciclo.

Dengue nos Estados Unidos

Diante dessa situação, o CDC se concentra em implementar estratégias para enfrentar o aumento de casos, como um programa de emergência instaurado em 8 de abril de 2024, o fornecimento de atualizações mensais sobre dengue e a expansão da capacidade laboratorial para melhorar as abordagens de testes.

O CDC também ressalta, em comunicado oficial, a importância de educar a população sobre a prevenção da dengue e ainda traz recomendações para profissionais de saúde, como manter alta suspeita de dengue entre pacientes com febre e viagens recentes (dentro de 14 dias antes do início da doença) para áreas com transmissão frequente ou contínua de dengue.

As recomendações do CDC para departamentos de saúde dos EUA é usar os testes de dengue aprovados pela FDA (Food and Drug Administration, responsável por aprovar remédios, vacinas e testes no país) e garantir acesso a testes de dengue para todos os pacientes com suspeita.

O órgão também fez um apelo para que a população dos EUA passasse a usar repelentes durante viagens e após o retorno de áreas com transmissão frequente ou contínua de dengue e usar ar condicionado e telas nas janelas sempre que possível para diminuir o risco de picadas de mosquito em ambientes fechados, além de procurar atendimento médico se tiver febre ou sintomas de dengue e morar ou tiver viajado para uma área com surtos de dengue.

Dengue na Europa

O surto vem na esteira do aumento de dengue na Europa. Países como Áustria, Bulgária, Croácia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Malta, Portugal, Roménia, Eslovênia, Espanha relataram a presença do mosquito Aedes albopictus. O mosquito também apareceu de forma mais pontual em lugares como a Bélgica, Chipre, Chéquia, Países Baixos, Eslováquia e Suécia.

Enquanto isso, o Aedes aegypti se estabeleceu no Chipre e em regiões mais específicas, como a Madeira (Portugal) e as ilhas francesas das Caraíbas.

Por enquanto, a única arma dos EUA contra a dengue é a vacina Dengvaxia, desenvolvida pelo fabricante francês Sanofi. Ela protege contra todos os quatro tipos de dengue e é aprovada para crianças de 9 a 16 anos que vivem em áreas de alto risco, como Porto Rico.

Fonte: CDC, OPAS