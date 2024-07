Samsung oferece capacitação gratuita em IA e programação para iniciantes

A Samsung divulgou o calendário de atividades de julho do Samsung Ocean, o seu programa de capacitação gratuito em tecnologia. Neste mês, a plataforma vai trazer aulas sobre inteligência artificial (IA) e até mesmo programação para iniciantes, além de outros temas relacionados. Os cursos são ministrados em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA)

O programa garante uma oportunidade a quem está entrando no mercado de tecnologia ou já atua na área. Dessa vez, o Samsung Ocean traz trilhas que focam em IA, com ciclos sobre chats inteligentes, modelos de linguagem, ciência de dados e mais.

Iniciantes em desenvolvimento também contam com cursos dedicados, com direito às aulas para aprender a programar do zero com Scratch, aulas sobre Python e mais. Além disso, há trilhas voltadas para backend, DevOps Docker, ReactJS, entre outros assuntos.

Também há ciclos com foco em IoT, com aulas sobre Linux e o uso de Arduino e Raspberry Pi em projetos de automação. Os interessados ainda encontram aulas sobre wearables, metaverso, blockchain e demais assuntos.

Como se inscrever nos cursos do Samsung Ocean

A agenda do Samsung Ocean traz atividades de 1º a 30 de julho com agendas presenciais e à distância. Para consultar a grade mensal completa e participar das trilhas, basta acessar o site (oceanbrasil.com) ou o aplicativo do programa (play.google.com).

Além de oferecer as aulas gratuitas, a Samsung ainda garante um certificado de participação ao encerrar as trilhas.